    Federación Internacional de Hockey destaca a Chile como posible sede del Mundial Adulto de 2030: “Es un firme candidato”

    Alberto Budeisky, vicepresidente de la FIH, alabó la capacidad organizativa del país y lo ve como un serio aspirante a la máxima cita planetaria.

    Carlos González Lucay 
    Carlos González Lucay
    Chile asoma como firme candidato a organizar el Mundial adulto de 2030. Chile Hockey

    Luego de la gran final de la Copa Mundial Femenina Junior Santiago 2025, en Chile Hockey y la Federación Internacional (FIH) comienzan a pensar en los torneos internacionales que recibirá el país en los próximos meses y en la eventual candidatura para organizar en 2030 la Copa del Mundo adulta.

    Posterior al triunfo de Países Bajos sobre Argentina, el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional tiene nuevas actividades.

    Las Diablas jugaron este lunes contra Uruguay un amistoso y desde este miércoles se venderán entradas para la Serie Internacional Santiago 2025. Este torneo enfrenta a la selección femenina, a los Diablos y a Escuelas de Talento Sub 16 y Sub 19 con escuadras como Uruguay, Mendoza y Buenos Aires. Y no es lo único, pues del 28 de febrero al 8 de marzo se disputará el Premundial 2026, donde Chile buscará clasificar al Mundial adulto en damas y varones.

    Frente a esta serie de eventos importantes, la Federación Internacional ha valorado la capacidad de Chile Hockey y el Instituto Nacional de Deportes (IND) para realizar certámenes del más alto nivel y convocatoria.

    De hecho, el presidente Andrés de Witt anunció hace unos días en El Deportivo la idea de albergar la máxima cita. “Estamos en conversaciones para organizar el Mundial de 2030”, reveló.

    “Chile ha demostrado en los últimos cinco años un crecimiento realmente importante en cuanto a la organización de eventos relacionados con el hockey. Como legado de los Juegos Panamericanos 2023, el hecho de tener dos canchas de primera categoría a nivel internacional, certificadas, la verdad que es un golazo”, expresó Alberto Budeisky, vicepresidente de la FIH.

    “La organización del Mundial Femenino Junior 2025 fue excelente. La práctica de organizar eventos en los últimos tres años antes, durante y luego de los Juegos Panamericanos ha profesionalizado bastante a Chile y eso es muy positivo”, indicó el dirigente antes de respaldar la candidatura.

    “Veremos cómo sigue, pero yo creo que Chile es un firme candidato a la Copa del Mundo 2030 en conjunto con algún otro país”, afirmó Budeisky.

