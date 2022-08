Felipe Seymour saca la voz en la U y defiende a Michael Clark: “Su ausencia la niego categóricamente”

Felipe Seymour sacó la voz en Universidad de Chile. El mismo capitán que se retiró en silencio tras la goleada sufrida frente a Universidad Católica, en el retorno del Estadio Nacional, atendió este miércoles a los medios de comunicación que quisieron saber sobre el presente del equipo que entrena en La Cisterna.

Seymour tuvo que abordar diferentes temas. Ayer, su pareja, en un programa de televisión, en su rol de comentarista, aseguró que el plantel laico no entendía el mensaje del técnico Diego López. Este punto fue el primero que aclaró frente a la prensa. “No existe una filtración de información (...) Es netamente una opinión personal respecto a un tema específico y una opinión que no comparto”, dijo el volante.

Al mismo tiempo, Seymour aseguró que conversó con sus compañeros y con Diego López sobre los dichos de su pareja. “Fue una conversación en la mañana con mis compañeros, se explicó. Y sobre las críticas, no veo y no leo mucho. Respeto la opinión de cada hincha, está en todo su derecho de opinar lo que estime conveniente. Por mi parte, me entrego al cien por ciento en el equipo que amo, y quiero salir de esto”, complementó.

El volante azul también comentó la relación que mantiene el plantel con Michael Clark, el presidente de Azul Azul. El empresario lleva más de 80 días sin referirse al momento del cuadro laico, que hoy está a un punto del descenso.

“El análisis es claro respecto a Michael y la presidencia, es el apoyo. Él está constantemente en el día a día, es muy participativo, conversa con nosotros, con los jugadores, en grupo y más de una vez a la semana y la ausencia de él la niego categóricamente, está más presente que nunca al igual que el directorio”, aseguró Seymour.

El volante de Universidad de Chile continuó. “Públicamente la ausencia de la dirigencia es netamente de ellos, de encontrar el momento, pero sí están presentes con nosotros. Todas las semanas habla un jugador y el técnico. Aquí nadie se está escondiendo. Estamos mentalizados entendiendo lo que estamos viviendo y con la mayor de las fuerzas para sacar esto adelante”, cerró.