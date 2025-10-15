Fernando Díaz dejó Deportes Iquique. El estratega puso término a su relación laboral con los Dragones Celestes. Había asumido a mediados de abril, en reemplazo de Miguel Ramírez, con la finalidad de revertir la magra campaña que habían cumplido los nortinos, un propósito que no consiguió: a siete fechas del término de la Liga de Primera, están colistas, seis puntos por debajo del límite que marca la zona de descenso.

El entrenador había justificado su decisión a El Deportivo. "Hace algunos días, el entrenamiento fue invadido por un grupo de hinchas, en una situación que, evidentemente, no corresponde, porque puso en riesgo a todo el equipo. Desde ese día venía meditando mi permanencia en el club”, dijo.

Fernando Díaz denuncia al Ministerio Público a los barristas que invadieron el entrenamiento de Deportes Iquique

El entrenador no se quedó en la dimisión. Antes de dejar la ciudad, recurrió al Ministerio Público para denunciar la irregularidad, que se produjo el miércoles 1, en el complejo deportivo Cesare Rossi Banchero, el recinto en que los Dragones Celestes realizan sus entrenamientos.

En el incidente, unos 30 barristas ingresaron a las instalaciones del club y, por espacio de 40 minutos, amedrentaron a los jugadores y al cuerpo técnico para exigirles un alza en el rendimiento. Durante los tensos momentos se produjeron algunas amenazas y empujones.

Fernando Díaz, en un partido de Deportes Iquique (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La situación fue controlada por la presencia de efectivos de Carabineros. Una decena de policías terminó disuadiendo a los hinchas y realizando los respectivos controles de identidad antes de exigir el abandono del recinto.