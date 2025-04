Figura de Fortaleza relata los instantes de terror que vivieron en el estadio Monumental ante Colo Colo

El partido entre Colo Colo y Fortaleza no se pudo terminar. Los hechos de violencia que se vivieron en el estadio Monumental, con una turba de hinchas entrenado a la cancha del recinto, derivaron en la cancelación del duelo. Antes del partido, dos fanáticos albos, menores de edad, habían fallecido en las inmediaciones del reducto.

Una de las imágenes que dejó la jornada fue a los jugadores del cuadro brasileño corriendo a la zona de vestuarios luego de la invasión. Algo que los pilló desprevenidos, según relata Lucas Sasha. Aunque reconocen que estaban preparados para el recibimiento hostil para Juan Martín Lucero.

“Tenemos a Lucero que jugó en Colo Colo, hubo protestas en su contra, le tiraron cosas. Sabíamos que eso era todo, fue una sorpresa. Luego vimos el lado derecho del alambrado y el árbitro dijo que los hinchas querían romper todo”, señaló a ESPN.

Los jugadores de Colo Colo intentando contener a los fanáticos que invadieron la cancha del Monumental. (Foto: Photosport)

Luego vino la escena que los llevó a irse del terreno de juego. “Me asusté cuando se rompió el cristal y vi que no había policía, ahí pensé que algo podía pasar”, comentó el futbolista de Fortaleza.

“Todos los hinchas estaban encapuchados. Nosotros corrimos al túnel, las escaleras estaban oscuras, nos podríamos haber caído… fue una escena aterradora”, añadió.

En esa línea, reconoce que existió un diálogo entre el plantel de la escuadra visitante para no retornar al césped de Macul, debido a lo que estaba sucediendo y que el timonel de su club respaldó la determinación. “Entre nosotros hablábamos que no podíamos volver a la cancha, no estaban las condiciones. ¿Quién podía garantizar nuestra seguridad? Nosotros solo estábamos esperando que el presidente tomara la decisión y él nos dijo que no volveríamos”, explicó.

El volante apunta además a la falta de garantías y de efectivos para combatir los sucesos en el estadio. “La gente de Colo Colo también dijo que el partido no seguía, que no había condiciones. No tienes cómo volver. ¿Quién podía garantizar que los hinchas no volverían a entrar a la cancha? No había ni policía ni condiciones”, cerró.