Fin a la histórica barrera geográfica del básquetbol: vuelve Sokol de Antofagasta.

Hace casi un mes terminó la temporada 2025 de la Liga Nacional Básquetbol, que coronó como campeones a los Leones de Quilpué.

El curso entrante prepara una serie de cambios, siendo uno de ellos muy especial: la reincorporación de Sokol al profesionalismo. El conjunto del norte participará en la Liga Dos, lo que pone fin al histórico límite geográfico del baloncesto chileno. El conjunto de Antofagasta se unirá a la conferencia centro norte.

“Este año romperemos una barrera geográfica: entra Sokol de Antofagasta. Cada vez nos vamos expandiendo a lugares donde hay mayor oportunidad de financiamiento, en este caso, por la minería. El equipo quedará en la zona de Santiago, ya que allí hay aeropuerto”, revela Emiliano Cuchetti, gerente general de la LNB, a El Deportivo.

La última vez que Sokol compitió en el profesionalismo fue en 2012. Luego, la política que predominó en la LNB fue la de evitar a los quintetos nortinos. ¿La razón? Los altos costos que implicaba para los clubes, mayoritariamente sureños, tener que viajar a esa zona del país. Ahora eso se acabó.

“Rompimos ese límite. Antes se decía ‘solo hasta La Serena, porque es muy costoso viajar más lejos’. Eso se acabó: donde haya plata, la Liga Nacional tendrá un equipo en segunda”, advierte Cuchetti.

Sokol de Antofagasta vuelve a la LNB. Foto: @estadiosokolantofagasta

El directivo detalla la nueva lógica con la que buscan expandir la competencia en los próximos años: “Si no puedo tener plata, tengo que buscar clubes en lugares donde haya mucha. Creemos que Sokol, en unos años más, va a ser un equipo de primera”.

Una de las exigencias de la LNB para incorporar a la franquicia fundada por inmigrantes croatas en 1927 tenía que ver con el financiamiento. En esa línea, Sokol proporcionará alojamiento a sus rivales cuando los visiten, para disminuir los gastos logísticos.

El Hrvatski Sokol (halcón croata, en español) participó por primera vez de una competencia nacional en la extinta Dimayor, en 2011. Sin embargo, los problemas económicos del torneo obligaron a un receso para 2013. De ahí en adelante, la LNB se levantó como único certamen profesional.

Expansión

De cara a 2026, la LNB también se fija en Santiago. “La política de este año es generar eventos importantes en la capital, donde el porcentaje de crecimiento es muy grande. Si bien en el sur el básquet tiene un público estable, allí es donde podemos conquistar nuevo público. Para alcanzarlo ya tomamos medidas: la Supercopa, el lanzamiento de la Liga y la final del Torneo de Apertura serán en Santiago”, dice Cuchetti.

También indica que será crucial el rol de clubes de Santiago como Colo Colo, Puente Alto o Universidad Católica por la cantidad de fanáticos que se movilizan.