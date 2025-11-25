¿Fin del ciclo? En Argentina adelantan el futuro de Paulo Díaz en River Plate

Paulo Díaz podría despedirse pronto de River Plate. En Argentina aseguran que el defensor chileno podría estar viviendo sus últimos días de la mano de la escuadra argentina después de quedar marginado por segunda vez consecutiva de un partido tras los errores que marcaron su desempeño en el último Superclásico contra Boca Juniors.

Si bien el zaguero nacional tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, el técnico Marcelo Gallardo no estaría conforme con el rendimiento que ha tenido Díaz en el último tiempo y así se lo ha hecho saber.

El chileno ya quedó fuera de la última fecha de la temporada regular del Torneo de Clausura y ahora no estará disponible para enfrentar a Racing Club por los octavos de final de la competencia. Es por esto que desde el otro lado de la cordillera advierten de un “fin de ciclo”, tal como lo afirmó el periodista partidario de los Millonarios Renzo Pantich.

Es más, el defensor tendrá que convencer al cuerpo técnico para volver a las citaciones, pues en el trabajo de la semana “Gallardo evidentemente no lo vio con ganas de recuperar su puesto”, advierte Pantich.

Las críticas tras el Superclásico

Los medios argentinos detallaron el complicado momento que vive el defensor de 31 años: “El rendimiento del chileno en la Bombonera terminó de quitarlo del mapa. Y del mismo modo que la baja del colombiano es otra señal inequívoca de que a fin de año no renovará, lo del Bombero puede interpretarse también como un indicio de final de ciclo”, aseguró Olé.

“Con 9 partidos en el semestre, Díaz perdió el puesto con el repescado Lautaro Rivero, uno de los refuerzos de la cantera que -de vuelta de su cesión en Central Córdoba (SE)- se acopló tan rápido y bien que hasta sumó su primer llamado a la Selección (Lionel Scaloni lo llevó a la gira de octubre por los Estados Unidos; el defensor debutó ante Puerto Rico)”, añadió.

“Aquella imagen de zaguero impenetrable que el chileno había dejado hasta 2024 quedó archivada debajo de varios errores. Su falta de tensión y de criterio al ir a disputar con Milton Giménez la pelota que derivó en el 0-1 ante Boca y su liviandad para dejar pasar una pelota que pudo derivar en un penal en contra en el Súper fueron sus últimas imágenes en campo. Y le alcanzaron al Muñeco para pasar el cutter”, complementó el citado medio.

TyC Sports también explicó: “Por caso, el chileno venía de ser titular en el Superclásico en la Bombonera y, ante la suspensión por acumulación de amarillas de Lucas Martínez Quarta, parecía tener su lugar asegurado ante el Fortín. Sin embargo, su mala tarde ante Boca sumado a que hace tiempo fue desplazado por Lautaro Rivero anticiparon lo que en Núñez ya es un secreto a voces: el ciclo de Paulo Díaz en River está agotado”.