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    Aumenta flujo de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago por Semana Santa: se proyectan más de 260 mil viajeros

    De acuerdo a las proyecciones de la Subsecretaría de Turismo, se espera que en estas fechas se realicen entre 10% y 15% más viajes internos que el mismo periodo de 2025.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Se acerca un nuevo feriado con motivo de Semana Santa, por lo que varios ciudadanos se preparan para viajar durante el fin de semana largo.

    Desde el gobierno han hecho varias proyecciones sobre el flujo de viajeros. En carreteras, por ejemplo, se espera que más de 450 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana, mientras que a través de buses interurbanos se desplazarían más de 867 mil pasajeros.

    La situación en los aeropuertos también se vería alterada. Así lo confirmó el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

    De acuerdo a las proyecciones del Aeropuerto de Santiago, 262.328 pasajeros se movilizarán entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril en el aeródromo capitalino.

    Andres Perez

    Desde la Subsecretaría de Obras Públicas, precisaron que la cifra -obtenida a partir de la información entregada por las aerolíneas- representa un aumento de 2,3% respecto a lo observado en el mismo periodo de 2025.

    Además, señalaron que del total de pasajeros, 137.025 (52,3%) viajarán dentro de Chile y otros 125.303 (47,7%) lo harán desde y hacia el extranjero.

    En cuanto a los destinos, a nivel nacional lideran Calama, Antofagasta, Puerto Montt, Concepción e Iquique, mientras que en viajes internacionales las preferencias se concentran en Buenos Aires, Lima, São Paulo, Bogotá y Río de Janeiro.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Plan de Contingencia

    Dado el aumento de pasajeros en estas fechas, el Aeropuerto de Santiago junto a la subsecretaría presentaron un plan de contingencia.

    El subsecretario Balmaceda hizo un llamado a los pasajeros para “actuar con anticipación y a planificar adecuadamente su vuelo. Queremos que las personas que se trasladen tanto dentro de Chile como al extranjero tengan una buena experiencia de viaje”.

    En detalle, el gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, Nicolás Claude, explicó que en el aeropuerto:

    • Se reforzará la atención de aerolíneas y servicios públicos
    • Se desplegará la tecnología de 146 tótemes de check in y 64 módulos de auto-registro de equipajes
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En ese sentido, recomendó a los pasajeros a realizar sus “check in en casa” y preparar con anticipación la documentación necesaria para viajar con niños o mascotas.

    “Asimismo, sugerimos que concurran con hasta dos horas de anticipación si tienen vuelos nacionales y tres para los internacionales, debido al mayor flujo que también mostrarán las autopistas de ingreso al aeropuerto, que llevan un flujo considerable de vehículos a la costa”, señaló.

    Por su parte, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, complementó que “durante esta Semana Santa proyectamos entre 10% y 15% más viajes internos que en 2025, principalmente hacia destinos de cercanía".

    Más sobre:AeropuertoAeropuerto de Santiago

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