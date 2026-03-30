MOP revela Plan de Contingencia para Semana Santa: salida de la RM sería gradual pero retorno se concentraría el domingo

Este viernes se celebrará el feriado religioso de Semana Santa, por lo que se espera que miles de vehículos salgan de la Región Metropolitana (RM) hacia diferentes destinos del país.

Según las estimaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) serán más de 450 mil vehículos los que saldrán de la región, por lo que la cartera estableció un plan de contingencia en las carreteras.

El ministro del MOP, Martín Arrau, señaló que se espera que este jueves exista un peak de tránsito después de las 13.00 horas, y que la autopista que concentraría el flujo vehicular sería la Ruta 5. Específicamente en “Angostura de Paine, donde esperamos la mayor cantidad de flujo sobre 4.000 vehículos por hora".

El viernes también se espera un alto flujo, pero a diferencia del jueves, este se concentraría en la mañana.

El “problema” según han advertido las autoridades, estaría en el domingo, puesto que pasado el mediodía “se espera un peak bastante alto en todas las autopistas”.

“Hay algunos puntos más críticos que otros, como la conexión de Costanera Norte con la Ruta 68, que es un punto complejo y se hace una gestión de tránsito, pero el llamado es dentro de lo posible evitar ese punto o planificar el viaje”, sostuvo.

JORGE LOYOLA/ATON CHILE

Plan de Contingencia

Según detalló el secretario de Estado, durante el fin de semana largo se repetirá la estrategia que se suele aplicar en estas fechas: el peaje a luca.

El ministro explicó que se trata de “una reducción cerca de un 70% de las tarifas en ciertos horarios y ciertos puntos”. La medida se aplicará en:

Los peajes Lo Prado y Zapata en la Ruta 68. El jueves desde las 7.00 hasta las 13.00 horas y el viernes desde las 7.00 hasta las 10.00 horas. También el domingo de 7.00 a 12.00.

En el Peaje Angostura de la Ruta 5 Sur. El jueves desde las 7.00 hasta las 13.00 horas. También el domingo de 7.00 a 12.00 horas.

El Peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte. El jueves desde las 7.00 hasta las 13.00 horas y el viernes desde las 7.00 hasta las 10.00 horas. Además del domingo de 7.00 a 12.00.

El plan también contempla una rebaja tarifaria para los camiones. En concreto, se aplicará una rebaja del 50% respecto de la tarifa habitual para “incentivar que el transporte de carga sea en horario diferente al de los vehículos en la ruta 68″, explicó el ministro.

El plan considera:

Ruta 68: El jueves de 00.00 a 7.00 de la mañana en dirección a la costa en los peajes de Lo Prado y Zapata . El viernes de 00.00 a 7.00 de la mañana también en dirección a la costa y el domingo de 00.00 horas a 7.00 de la mañana en dirección a Santiago.

Ruta 5 Sur: El jueves de 00.00 a 7.00 de la mañana y viernes de 00.00 a 7.00 en ambos sentidos en el Peaje Angostura.

Ruta 5 Norte: El jueves de 00.00 a 7.00 de la mañana y viernes de 00.00 a 7.00 en ambos sentidos en el Peaje Las Vegas.

Además, se aplicarán restricciones a camiones: