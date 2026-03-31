Por Semana Santa: Asociación de buses interurbanos anticipa que más de 867 mil pasajeros se trasladarán usando este transporte

La Asociación de Buses Interurbanos de Chile (ABI) informó que, de acuerdo con las proyecciones para el fin de semana largo por Semana Santa, se registrará un alto flujo de pasajeros en los terminales de Estación Central, estimándose más de 867 mil pasajeros.

En detalle, desde el gremio proyectan la operación de 18.728 buses, de los cuales 10.364 corresponden a salidas y 8.364 a llegadas, movilizando a 867.976 pasajeros. De ellos, 438.988 iniciarán su viaje desde la capital, mientras que 428.988 arribarán a la Región Metropolitana.

Según explicó la ABI, estas cifras representan una leve disminución respecto del mismo período de 2025, con una caída de 1% en la cantidad de buses y de 4% en el número de pasajeros, lo que equivale aproximadamente a 189 buses menos y 36.166 pasajeros menos en comparación con igual fecha del año anterior.

Al respecto, la gerenta general de ABI, Carolina Navarrete, señaló que “este volumen de desplazamientos da cuenta de la importancia del transporte interurbano para la conectividad del país. Por eso, hacemos un llamado a las personas a planificar sus viajes con anticipación, respetar los horarios y acudir con tiempo a los terminales, de manera de asegurar traslados seguros y ordenados para todos”.

Desde el gremio destacaron que, pese a esta leve baja, el transporte interurbano continúa siendo un servicio esencial para la conectividad nacional, especialmente en períodos de alta demanda. Asimismo, reiteraron el llamado a los usuarios a informarse y seguir las recomendaciones para un viaje seguro.

Desde ABI indicaron que quienes aún no han adquirido sus pasajes pueden comparar horarios, precios y empresas, tanto en las plataformas de cada compañía como en plataformas generales, de manera de elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.