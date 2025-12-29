SUSCRÍBETE POR $1100
    Fue seleccionado de Inglaterra: exfichaje récord del Liverpool enfrenta serio riesgo de ir a la cárcel

    Andy Carroll comparecerá el martes ante un tribunal tras ser detenido en abril pasado. Podría recibir un castigo que lo lleve a prisión.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Andy Carroll vistiendo la camiseta del Liverpool.

    Andy Carroll está lejos de su mejor época. El futbolista de 36 años, que actualmente milita en el Dagenham & Redbridge de la National League South, la sexta categoría del fútbol inglés, está acusado de incumplir una orden de alejamiento y podría enfrentar una pena de cárcel.

    Según informó la BBC, el exartillero del Liverpool fue arrestado el 27 de abril en un aeropuerto, por presuntos hechos ocurridos en marzo. Eso sí, por motivos legales, aún no se revelan los detalles del caso. No obstante, la Policía de Essex, donde actualmente reside el jugador, confirmó lo sucedido.

    “Un hombre ha sido acusado de incumplir una orden de no acoso (alejamiento). Andrew Carroll, de 36 años y residente de Epping, fue arrestado el 27 de abril y los presuntos delitos están relacionados con un incidente ocurrido en marzo. Deberá comparecer ante el Juzgado de Paz de Chelmsford el 30 de diciembre”, indicaron.

    Una carrera que no logró consolidar

    En Inglaterra, el castigo por incumplir una orden de alejamiento varía. Va desde una multa hasta cinco años de prisión, según la gravedad de los casos.

    En ese sentido, recién este martes se conocerán más detalles sobre el futuro de Carroll. El jugador deberá comparecer en los tribunales de Chelmsford.

    El atacante regresó al fútbol inglés este verano tras fichar por el Dagenham & Redbridge, club que fue comprado por un grupo qatarí y sorprendió con su incorporación.

    Carroll debutó con el Newcastle y, tras un breve préstamo en el Preston North End, brilló con las Urracas. En la 2009-10 anotó 17 goles en 39 partidos para llevar al club al ascenso. En la siguiente temporada, anotó 11 tantos en 19 encuentros.

    Esto llamó la atención del Liverpool, que lo compró por una cifra récord para el club en ese entonces. Lo fichó por 41 millones de euros y fue el elegido para como el sustituto de Fernando Torres. Sin embargo, su paso por los Reds estuvo marcado por las lesiones y no cumplió con las expectativas. Además, vistió la camiseta de la selección inglesa en nueve oportunidades.

    Tras pasos por el West Ham, un regreso al Newcastle, Reading, West Bromwich Albion, Amiens y Girondins Bordeaux; el atacante terminó en el Dagenham & Redbridge.

