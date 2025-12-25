“Fue un robo total”: exfigura de la U revive el polémico penal no cobrado ante River Plate en la Copa Libertadores de 1996.

A casi tres décadas de la semifinal de la Copa Libertadores de 1996 entre Universidad de Chile y River Plate, uno de los protagonistas de aquella serie volvió a referirse al desarrollo del cruce y a las decisiones arbitrales que marcaron la eliminación del equipo nacional. Cristian Traverso recordó el enfrentamiento en una entrevista con el canal argentino TyC Sports.

En el duelo de ida, jugado en Santiago, la U y River empataron 2-2, resultado que dejó abierta la definición. La revancha se disputó en Buenos Aires, donde el conjunto transandino logró la clasificación a la final del torneo continental. Sin embargo, el desarrollo del encuentro quedó marcado por una acción que generó controversia y que, hasta hoy, sigue siendo motivo de debate.

Traverso apuntó directamente al arbitraje del ecuatoriano Alfredo Rodas, juez del partido de vuelta. “Es un flor de hijo de...”, apuntó el exfutbolista.

El penal no sancionado sobre Esteban Valencia.

En particular, recordó una jugada en la que el arquero de River Plate, Germán Burgos, habría cometido una infracción dentro del área sobre Esteban Valencia. Según el exzaguero, la falta era evidente y debió ser sancionada como penal a favor del equipo chileno, lo que no ocurrió.

Traverso sostiene que la clasificación del cuadro argentino estuvo condicionada por ese tipo de decisiones y afirmó que, con el paso del tiempo, incluso recibió confirmaciones desde el propio entorno de River Plate. “Fue un robo total, pero mal, descarado. Después un compañero me confirmó que había sido un robo total. Ese compañero lo tuve en Boca y él había jugado para River (en esa llave)”, dijo.

Más allá de las acusaciones, el exdefensor valoró el desempeño del plantel laico en aquella edición de la Copa Libertadores. “Hizo historia ese equipo. No llegamos a campeonar, pero lo tuvimos en jaque a River”, apuntó Traverso.

La campaña de Universidad de Chile en 1996 es considerada una de las más relevantes en su historia internacional. Ese plantel estuvo dirigido por Miguel Ángel Russo. En esa línea, Traverso también tuvo palabras para el fallecido entrenador. El exjugador recordó la relación que mantuvo con el técnico después de su etapa en la U. “Cada tanto le mandaba un mensaje y él me respondía”, reveló.