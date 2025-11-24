Gabriel Suazo aborda la caída del Sevilla en el retorno de Alexis Sánchez y anticipa el clásico ante el Betis de Pellegrini. . Por @sevillafc

Gabriel Suazo analizó la caída 2-1 de Sevilla frente a Espanyol y apuntó a la falta de eficacia del equipo andaluz. “Me voy con bronca. Hicimos un gran partido, pero esto se gana con goles y el arquero de ellos fue figura”, señaló.

“Hay que seguir mejorando, hemos perdido puntos por detalles. Hay partidos que son así. Por más que estés jugando cinco horas, es muy difícil marcar. Me ha pasado muchas veces”, añadió.

El lateral también se refirió a los goles recibidos: “Nos hicieron un gol muy fácil y el segundo es por nuestro ímpetu. Nos apresuramos un poco”. De cara al próximo desafío, anticipó el duelo ante Betis: “Tenemos un gran equipo para ir a ganar el Derbi”.

El entrenador Matías Almeyda coincidió en que el trámite mostró aspectos valorables pese al resultado. “El análisis que hago rápido es un buen funcionamiento, con algunos errores en los goles de ellos. Nos faltó más claridad para la definición, y el portero de ellos sacó dos balones increíbles. El fútbol se decide en detalles. Saco cosas positivas, de los partidos que hemos jugado ha sido de los mejores, descontando el resultado, que a nadie agrada”, afirmó.

Sevilla no pudo ante Espanyol.

El DT también habló del Derbi ante el elenco de Manuel Pellegrini. “Son partidos únicos, diferentes, la fiesta del fútbol para cualquier club. Esperamos estar a esa altura y poder regalarnos, a la afición y a nosotros, una alegría”.

La derrota dejó a Sevilla sin aprovechar el impulso de la fecha anterior. En Cornellà, el equipo de Almeyda sufrió desde el inicio ante la intensidad de Espanyol y recién tras el primer cuarto de hora logró equilibrar el juego. El arquero local Marko Dmitrovic fue figura, con intervenciones clave ante Suazo y otras llegadas del conjunto visitante.

El cuadro catalán abrió la cuenta a los 49’, con un cabezazo de Pere Milla. El ingreso de Alexis Sánchez a los 71 minutos entregó mayor volumen ofensivo a Sevilla, pero cuando el equipo buscaba el empate, Roberto Fernández anotó el 2-0 a los 84’. Marcao descontó a los 86’, pero no fue suficiente. En la última jugada, una combinación entre Suazo y Sánchez terminó en un centro no prosperó.