Gabriel Suazo, el capitán de Colo Colo: “Ganar el Superclásico es de siempre, no de ahora por estar arriba en la tabla”

Colo Colo es el favorito para el Superclásico que se jugará este domingo. Frente a Universidad de Chile, su clásico rival, el equipo que entrena Gustavo Quinteros llega como líder del torneo nacional. A 18 puntos, los azules, en tanto, luchan por escapar de la zona de descenso.

Gabriel Suazo, el capitán del Cacique, evita hablar de favoritismo. “Eso lo plantean desde la prensa y desde los hinchas. Pero para nosotros el tema de ganar el Superclásico es desde siempre, no solo ahora porque estamos arriba en la tabla”, aseguró el defensa. Luego agregó que “lo vivimos de la misma forma y sabemos que es un rival duro, fuerte, tienen jugadores hábiles y salen de contragolpe. La U es un gran rival y debemos prepararnos para contrarrestar todas sus fortalezas”.

Suazo no se salió nunca de libreto. Aseguró que los azules son un rival de temer:“No le veo nada distinto a este clásico ahora, ni cuándo peleábamos el descenso. Lo enfrentamos de la misma forma y lo queremos ganar sí o sí y jugando bien”. “Más allá de que se hable de la diferencias de puntos, este es un partido nuevo donde si bien la historia está ahí, en la cancha da lo mismo, y lo debemos jugar como un Superclásico, y ganar como todo partido que venga”, añadió.

Al seleccionado chileno también le consultó a Suazo por la otra presión que tienen los de Macul: no cortar el invicto que mantienen sobre los laicos hace ya nueve años. “Yo no quería ser el capitán para descender y ahí estuve y estuvimos todos poniéndole el pecho a un momento complicado. Estoy orgulloso de defender a este club y a esta camiseta. Acá desde chiquitito se nos enseña que estos partidos no se juegan, se ganan”.

Por último, Suazo habló de lo complicado que estuvieron los estudiantiles para conseguir un estadio que recibiera el Superclásico. “Es lamentable que ocurran este tipo de cosas, en el partido más esperado por toda la gente. Ojalá que no ocurra en el resto del torneo y si me tocara a mí, sería molesto no saber dónde se puede jugar”.