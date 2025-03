Ricardo Gareca se aferra a la Roja: “A estas alturas, de parte mía, es imposible dejar a Chile; quiero dejarle algo”

Ricardo Gareca se enfoca en el partido ante Paraguay. Con toda la importancia que tiene. “Vamos a enfrentar a un rival que viene bien, con resultados. Nosotros también estamos muy bien. Ellos atraviesan por un momento importante, con una clasificación directa. Nosotros estamos pugnando. Me da tranquilidad ver a los muchachos, que han llegado bien. Sabemos que va a ser un partido difícil y que está en la etapa final, donde se define ni más ni menos que una participación en un Mundial. Es un partido decisivo”, sentencia.

“Estamos en la etapa final, todo es decisivo. Los puntos, las actuaciones. Es la etapa en que hay que coronar. No solo tenemos presión. Sacando a los que ya van a estar, todos tenemos opciones. Hay que pelear y coronar esta parte. La presión no es solo para nosotros. Es para todos. Coincido con Alfaro. Nos conocemos desde comienzos de nuestras carreras. Sabemos que va a ser un partido muy difícil”, apunta respecto de la trascendencia del duelo.

Dejar algo

“Soporté todo lo que soportamos y no injustamente. Perder cuatro partidos. A estas alturas, de parte mía, dejar a Chile es imposible. La expectativa es dejar algo. Son puntos decisivos. No te podría decir en cuanto a la suma. Lo importante es seguir vivos. Mientras den los números, hay que pelearla. Esto es muy difícil para todos. Coronar y lograr el objetivo es muy difícil. Es muy difícil que nos sostengan en el cargo cuatro partidos. El apoyo. El de la gente también, más allá del enojo. Más allá del insulto, nos apoyaron. Estamos fuertes anímicamente. Es lo que le puedo transmitir a la gente. Pongamos el equipo que pongamos, el equipo va a responder”, resalta, respecto de la posición incómoda en que estuvo y de la que emergió tras los cuatro puntos que obtuvo ante Perú y Venezuela..

“No es momento de hacer balances. En este momento estoy muy enfocado en lo que tengo que estar. Con el tiempo se verá. Hoy tengo expectativas concretas. Con todos. Con los jóvenes y los de experiencia. No es momento de balances, porque estamos en la etapa final”, insiste.

La presencia de Alexis Sánchez

Luego habla de la presencia de Alexis Sánchez. “La voy a tomar a lo largo de estos días. Mañana viajamos. Alexis es un jugador fundamental, importante. Está motivado, con muchas ganas. Toca dejar todo armado, organizado. Lo vemos bien, si bien no ha tenido mucha continuidad producto de una lesión que lo tuvo a maltraer mucho tiempo. Por eso no ha tenido esa continuidad que tanto necesita. Vino con muchas ganas y ha venido bien”, sostiene

También habla de Charles Aránguiz. “Siempre lo tuvimos en cuenta. Está con algunos dolores, pero los está superando. Puede ser un hombre muy importante en estas etapas decisiva”. Y de la ausencia de Erick Pulgar. “Decidimos por otros muchachos. El equipo viene de sacar cuatro puntos de seis. Debemos darle valor a eso. Teniendo que elegir, siempre es muy factible que dejemos de lado a algún jugador que tiene un buen presente y los méritos para estar. Pero toca tomar decisiones”, justifica.

El último histórico que aborda es Arturo Vidal. “Está dentro de eso. Bien. Es un jugador experiencia. Está bien físicamente, anímicamente. Es la única realidad”, apunta.

Alexis Sánchez practicó junto a Fernando Zampedri. (Foto: Photosport)

Elogio a Zampedri

El Tigre aborda la presencia de Fernando Zampedri. “Vino muy bien. La verdad es que si tengo que comentarles cómo lo vimos, es con mucho entusiasmo. Muy atento, muy predispuesto. Es un premio a lo que ha hecho. Tiene un buen promedio de goles, con una gran producción acá en Chile. Conoce el medio. Tiene una característica que, en general, también nos gusta. Bien de área. Su contextura hay que tenerla muy en cuenta. Condiciones y atributos de público conocimiento. Está permanentemente cerca del gol. Lo vimos como una buena opción. La toma de decisiones nos costó bastante. Guerra anotó tres goles ante Panamá. Tengo que agradecerles a Colo Colo, la U y la UC por habernos cedido a los jugadores antes también. Estuvieron muy atentos y dispuestos con la Selección”.

El técnico de la Roja analiza la función de Felipe Loyola. “Es funcional. No va a tener problemas. Lo llevaron como lateral y terminó jugando como mediocampista. Está muy bien. Siempre nos ha gustado tener jugadores que se puedan desenvolver en distintas posiciones. Se puede adaptar perfectamente de lateral, sin que le afecte el cambio de posición. Por algo es jugador de selección. Y siempre puede conversar conmigo. No me gusta exponer al jugador. No voy a hacer algo directamente, sin consultar. Esta es una inquietud generalizada. Lo vemos con una gran producción en la mitad de la cancha y volcarlo a la mitad también me da inquietud. Por eso es importante hablarlo. Confiamos en él porque conoce la función, pero no vamos a obligar a nada a nadie”, apunta.

De Darío Osorio también es claro. “Depende de él. Es uno de los jugadores que nos sorprendió. Es el último que ha llegado. Vamos a ver qué resolvemos en horas de la tarde. Es un jugador que consideramos fundamental, muy importante, por todo lo que puede ofrecer”, puntualiza.

El Tigre analiza la actualidad de Alexander Aravena. “Siempre hemos contado con muchachos que por ahí no tienen continuidad. Lo que contamos es que no tengan alguna deficiencia física. Pueden tener determinada cantidad de minutos”, sentencia.

Finalmente, apunta al riesgo de suspensiones. “Hay que saber manejar el tema de las amarillas. Hemos hablando con la gente del medio local y del extranjero también. Estamos tranquilos, porque los reemplazantes los tenemos acá o, eventualmente, en el extranjero”, apunta.