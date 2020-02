Garin: “El doctor me dijo que parara una semana”

Luego de retirarse por problemas lumbares ante Thiago Seyboth Wild, Christian Garin reconoció que su médico no le recomendó jugar. “Vengo hace una semana con problemas lumbares, vengo con mucho dolor; tengo una inflamación en una articulación lumbar. El doctor me dijo que tenía que parar, pero quería jugar. Tenía ganas de hacerlo bien, quería hacer mi mejor esfuerzo. Pero tenía la cabeza en el dolor”, explicó.

La presencia del Tanque en Suecia está prácticamente descartada. "Con el tema de Suecia no sé, la tomaré en cuenta. El doctor me dijo que parara una semana, pero mañana veré eso", explicó, para luego profundizar: "El doctor me dijo que en una semana debería bajar la inflamación; es una sobrecarga y hay que tomar en cuenta eso. Vienen torneos muy importantes en marzo y abril".

El pupilo de Andrés Schneiter expresó sus sensaciones durante el partido. “Son varias cosas, me costaba desplazarme. Al término del set intentaba forzar mi saque, no podía sacar fuerte y no tenía el control”, expresó, junto con enfatizar en su tristeza: “La motivación principal era la gente, ver a mi familia, amigos y el estadio lleno es lo que más me motiva. No me sentía ni al 50 por ciento”.