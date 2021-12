Garin en la antesala de la ATP Cup: “Nuestro grupo es muy duro, pero tenemos nuestras posibilidades”

Chile alista los últimos detalles para enfrentar de la mejor manera la ATP Cup. El conjunto nacional intentará ganar su grupo para inscribirse en las semifinales del torneo, pero para lograrlo tendrá que imponerse a Serbia, Noruega y España.

En la previa del choque contra los hispanos, Christian Garin tomó la palabra para referirse a su situación personal y cómo ve preparada a la escuadra nacional de cara a este desafío.

“He tenido una buena pretemporada. He estado practicando bien. Terminé la temporada pasada con una lesión, así que me tomó un tiempo recuperarme, pero el mes pasado fue muy bueno para mí. He estado practicando bien, jugando partidos, entrenando y me ha ido bien”, comentó al sitio oficial de la ATP Cup.

Garin, que comenzará enfrentando al español Roberto Bautista Agut indicó además que “este torneo es uno de mis torneos favoritos. Es increíble representar a mi país y jugar con los mejores jugadores, así que solo quiero mejorar, jugar contra los mejores”.

“Creo que nuestro grupo es muy duro, pero tenemos nuestras posibilidades. Creo que estamos jugando bien. Somos un equipo muy joven y nos conocemos bastante bien, así que solo quiero competir. Saldré y daré lo mejor”, complementó.

A su vez, el capitán del equipo chileno, Jorge Aguilar, adelantó que “espero con ansias la primera eliminatoria contra España. Creo que Cristian ha tenido una muy buena pretemporada y está muy dispuesto a hacerlo bien aquí. Además, tenemos muy buen espíritu en el equipo, buen trabajo en equipo”, destacó.

Por su parte, Alejandro Tabilo expuso que “es una gran oportunidad. He estado jugando mucho a nivel Challenger y lo he hecho bien. Es un buen paso adelante y, obviamente, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Jugué algunos torneos del Tour ATP el año pasado, así que todavía tengo un poco de experiencia. Espero poder usar eso para jugar lo mejor posible”.