Así se jugará la ATP Cup 2022 en la que Chile estará presente

El viernes, el tenis profesional dará inicio a su calendario con la ATP Cup, el primer torneo del año y que espera ser un anticipo al primer Grand Slam de la temporada: el Abierto de Australia.

De hecho, en esta edición 2022 contará con dos sedes situadas en Sydney. El Ken Rosewall Arena y el Qudos Bank Arena, ambos situados en el Sydney Olympic Park, serán los recintos en los que se llevarán a cabo los partidos.

En este torneo, se jugarán una serie de partidos en formato todos contra todos en los distintos grupos. Cada eliminatoria se compondrá de dos partidos de individuales más un dobles. La nación que gane dos partidos será declarada como ganadora.

En el caso de Chile, este estará ubicado en el Grupo A junto a Serbia, Noruega y España. El Grupo B está compuesto por Rusia, Italia, Austria y Australia. El C, está integrado por Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos. Por último, el D está formado por Grecia, Polonia, Argentina y Georgia.

Durante la competencia, las segundas raquetas de cada país serán los encargados de abrir cada partido, seguidos por los número uno y los dobles a continuación. Todos estos duelos de parejas se jugarán independientemente de si la eliminatoria se decide después de los dos partidos individuales, a excepción de la final.

En el caso de Chile, estos iniciarán la competencia el viernes 31 de diciembre (sábado 1 de enero en Australia). El primer chileno en la cancha del Ken Rosewall Arena será Alejandro Tabilo (139°) quien deberá enfrentar a Pablo Carreño (20°). En el siguiente se enfrentarán Christan Garin (17°) y Roberto Bauista Agut (19°).

Por la segunda fecha Chile enfrentará a Serbia el 3 de enero y cerrará su participación en los grupos el 4 de enero tras enfrentar a Noruega donde destaca Casper Ruud (8°). Cabe señalar que los ganadores de cada grupo accederán a las semifinales del torneo.

Las grandes ausencias

Una de las bajas que tendrá este torneo será la del serbio Novak Djokovic (1°). Según una publicación de Blicsport, el actual número uno del mundo no será parte de la competencia y dedicará los últimos días en analizar su participación en el Abierto de Australia y para estar con su familia.

Otro de los ausentes será el canadiense Denis Shapovalov (14°). El norteamericano dio positivo por coronavirus tras llegar a Sydney.

“Hola a todos. Sólo quería informarles que a mi llegada a Sydney he dado positivo en Covid. Sigo todos los protocolos incluido el aislamientos y he advertido a las personas con las que he estado en contacto”, escribió el jugador.

“En este momentos experimento síntomas leves y espero volver a la cancha cuando pueda hacerlo”, complementó.