Gary Medel niega haberse borrado del libro “Héroes del Deporte”: “Ni yo ni mi representante hemos pedido dinero”

De forma categórica. Así fue la respuesta que dio Gary Medel tras conocer la reseña del libro “Héroes y Leyendas del Deporte Chileno”, que señala que tanto el “pitbull” como Alexis Sánchez y Arturo Vidal “a través de su común representante, no aceptaron aparecer ilustrados”.

En ese sentido, el jugador del Bologna de Italia expresó, mediante su cuenta en Instagram, que “son decenas los libros, publicaciones, ilustraciones, caricaturas y hasta imitaciones que se han realizado sin mi autorización, y nunca hubo ningún reclamo ni nada parecido de mi parte”.

Asimismo, indicó que “el proyecto inicial al que se nos invitó en el 2017, no tenía ninguna relación con el Mineduc”, agregó, desmarcándose de la obra escrita por Marcelo Simonetti e ilustrado por Fabián Rivas, cuyo fin es ser repartido en los colegios de Chile con el objetivo de que niños y niñas se interioricen sobre la historia y vida de los principales deportistas del país.

De esta manera, el formado en Universidad Católica se sumó al reclamo expresado horas antes por el artillero del Olympique de Marsella, Alexis Sánchez, quien también mediante Instagram dijo que “no sabía de este libro. Nunca me preguntaron”, manifestándose triste debido a que “para mí los niños son lo más importante (...)”, razón por la que “quedé picado porque no me pusieron”.

Finalmente, un molesto Medel aprovechó la instancia para enviar un último mensaje: “Les pido a los mala leche que inventaron y repitieron como loros que no le hagan daño al periodismo”, cerró.