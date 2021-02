Gonzalo Lama: “Me siento en el nivel para hacer cosas importantes”

Gonzalo Lama (Santiago, 27 de abril de 1993) tiene razones para estar feliz. Después de casi cinco años, volvió a levantar un título, ganando el M15 de El Cairo, dejando atrás un oscuro periodo de lesiones y crisis producidas por el implacable Mal de Crohn, una enfermedad con la que ha tenido que convivir durante toda su carrera y que por primera vez tiene bastante controlada. El León se ha convertido en un referente de lucha y se ilusiona con lo que pueda hacer en el Dove Men+Care Challenger de Concepción, que comienza el próximo lunes, y al que accedió por una invitación.

¿Cómo fue ese proceso de volver a ganar un torneo tras cinco años?

Fue demasiado especial. Creo que el resultado (6-0 y 6-0) refleja las ganas que tenía de jugar una final y de comprobarme a mí mismo que estoy en un nivel alto. Me emocioné harto. Me emocioné más que cuando gané los challengers, porque el proceso que me llevó a ganar ese torneo fue mucho más sufrido que en los otros torneos que gané. Todo lo que pasé, la incertidumbre... Nunca desistí, pero eso no quiere decir que no tuviera muchas dudas en ciertos momentos. Siempre había miedos de no poder lograrlo y aun así me levantaba al otro día. Y años así, donde seguía yendo. Después de la final colapsé emocionalmente y me puse a llorar. Yo no soy de llorar mucho, pero fue bien especial.

¿Cree que esto es un gran impulso para jugar el Challenger de Concepción?

Venía buscando un resultado así hace bastante. Sabía que me iba a costar el proceso de volver a adaptar el cuerpo a competir a un alto nivel. Sentía que estaba con un nivel muy alto en los entrenamientos, pero me estaba costando plasmarlo en los torneos. Y el último torneo que gano me viene muy bien para afirmar esa confianza. Tenía mucha preocupación y estrés de no plasmarlo como quería en los torneos. Tenía trabas mentales que no me dejaban, que son normales después de haber estado tanto tiempo de estar peleándola con cosas externas al tenis. Creo que es un impulso muy grande para estos tres torneos que hay en Chile.

En el Challenger va a enfrentar a jugadores mejor rankeados. ¿Eso le genera mayor motivación?

Sí. A finales del año pasado tuve dos challengers, donde me pude medir en los entrenamientos y partidos con jugadores a los que estaba enfrentando normalmente en los años que me iba bien. Siento que si estoy enchufado de cabeza, si hago las cosas bien durante los partidos y logro mantener la concentración durante los partidos, me puede ir bien. El tenis está. La máxima preocupación que tengo ahora es simplemente entrar a la cancha y competir lo mejor que pueda.

¿Cómo ha sido este tiempo trabajando con Cristóbal Saavedra?

Partimos hace como dos años, pero estuvo bien trabado al principio por mi hospitalización y las lesiones. Pero una vez, en pandemia, logramos enfilar una serie de meses trabajando lo que queríamos trabajar. Lo principal es que estoy súper alineado con lo que él me pide. Él me pidió bastantes cambios desde lo técnico y táctico para poder volver a un nivel que yo quería y que me motivaba estar. Siento que lo he logrado plasmar muy bien en los entrenamientos y creo que también en los torneos. Era súper difícil, porque era cambiar lo que venía haciendo hace mucho tiempo. La confianza que tengo en él es muy grande, nos llevamos muy bien. Tengo solamente palabras de elogio a su trabajo como entrenador.

Está sano por primera vez en mucho tiempo.

El trabajo físico con Pablo Polanco, el yoga y el énfasis que le he dado a la prevención han rendido sus frutos. Nunca había competido tanto en mi carrera como en los últimos ocho meses. Creo que es un paso bien grande el que he dado en ese sentido.

¿Cómo influyó que cambiara su tratamiento para el Mal de Crohn?

El que yo esté jugando profesionalmente se lo debo a la doctora que me cambió el tratamiento y muchas cosas en mi vida, la doctora Parra. Fue súper meticulosa en todos los tratamientos y ahora estoy súper bien, ya ni pienso en la cuestión. Me siento como una persona normal, que puedo hacer todo.

¿Se pone algún objetivo en particular para el Challenger?

Competir a mi máximo rendimiento, plasmar en la cancha lo que hago en los entrenamientos. Si logro mentalmente ponerme en esa posición. Creo que un resultado se puede dar solo. Sinceramente me siento en el nivel para hacer cosas importantes, va a depender mucho de mi competitividad.

¿Cuál es su calendario para lo que viene?

Sé que hay otro challenger en abril en Chile, pero tengo que ir viendo semana a semana. Si mi ranking me lo permite, siempre voy a querer seguir subiendo de nivel en los torneos.

¿Se pone alguna meta en cuanto a ranking?

Uno se vuelve a ilusionar, porque antes uno tenía objetivos de rendimiento para ver si podía lograr algo. Y cuando logras el primer paso hacia lo que realmente quieres, obviamente se abre el apetito. Estoy seguro de que puedo llegar a mi ranking de antes (160°) y llegar más arriba. Mi objetivo final en mi carrera tenística siempre ha sido tocar el top 100. Cuánto tiempo me va a tomar, no tengo idea. Un sueño grande que tengo es ese.

¿Le ilusiona volver al equipo de Copa Davis?

La verdad es que ni lo he pensado. Quiero ir semana a semana, paso a paso.