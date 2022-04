Guardiola alaba al Real Madrid antes del duelo de Champions: “Si tenemos que jugar contra su historia, no tendremos oportunidad”

Manchester City y Real Madrid animarán la llave más esperada en las semifinales de la Champions League. La historia del cuadro merengue y la actualidad de los ingleses, tienen paralizado al mundo del fútbol, quienes están atentos a cada paso que dan los clubes previo al duelo de este martes. Por eso, cuando Pep Guardiola conversó en rueda de prensa, todos se pusieron a escuchar.

Y el cataran no defraudó. Dio una conferencia en donde abordó todos los temas y en donde llenó de elogios a su rival, aunque siempre dándole valor al equipo citizen.

“Si tenemos que jugar contra su historia, no tendremos oportunidades. Son mejores en eso. Pero tenemos el deseo de competir contra ellos, es una prueba increíble. Lo queremos intentar. Tenemos que sufrir cuando toque, estar juntos, y cuando tengamos la pelota atacar. Lo mismo que si jugáramos contra el Bayern o el Barcelona, equipos que han estado aquí muchas veces. En la última década estamos llegando aquí, y eso es muy bueno”, comenzó diciendo el estratega de los británicos.

Una idea a la que siguió dando vueltas cuando se le preguntó si el favorito en esta llave era el Real Madrid. “Obviamente, sí, porque han estado aquí muchas veces. Estar dos veces seguidas en semifinales es muy bueno para el City. Muchos muchos equipos no están aquí, puede que nosotros no estemos algún día. Por eso le digo a mis jugadores que disfruten”, contestó Pep.

(AP Photo/Jon Super)

Pero los resultados ante el Madrid son buenos para Guardiola, de hecho la última vez que se enfrentó al conjunto merengue en Champions, lo eliminó. Una llave por la que fue preguntado en la conferencia. “En 2020 fue una eliminatoria muy igualada, decidieron los detalles. Lo que he visto del Madrid, sobre todo ayer, es que tiene jugadores con un empaque... pufff. Lo que más me gusta, sobre todo, es que en la dificultad, con 0-3, hay jugadores que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo. El balón no les quema con 0-3, a otros sí, a ellos no. Modric y Kroos, o Carvajal y Alaba, Benzema por supuesto, la piden”, lanzó el ex DT del Barcelona.

Una plantilla en la que también ahondó al referirse a dos jugadores en especifico: Karim Benzema y Vinicius Jr. Del galo comentó que sin duda será un gran desafío para sus defensas, añadiendo que “los dos partidos contra el Sporting y el primero contra el Atlético jugamos bien y no encajamos, pero en la vuelta contra el Atlético ellos jugaron mejor y crearon oportunidades. Obviamente Benzema marca muchos goles, no sólo contra el Chelsea sino en toda su carrera. Es fantástico”.

Mientras que al delantero brasileño lo puso como un ejemplo en una crítica ante el mundo del fútbol. “Vinicius, por ejemplo, sólo tiene 21 años, llegó muy joven, recibió muchas críticas y esta temporada ha estado fantástico. Está jugando en la Selección. A veces nos damos demasiada prisa en criticar a jugadores. Sólo tiene 21 años, está en un gran equipo y sus números hablan por sí mismos”, concluyó.