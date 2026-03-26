Guerra por derechos: Presidenta de la Federación bloquea al básquetbol chileno

El básquetbol chileno enfrenta una complicada situación. La Liga Nacional de básquetbol, entidad que agrupa a los equipos chilenos, pidió una solución conjunta sobre una vieja disputa por los derechos de estadística que les pertenecen. De hecho, la LNB es la encargada de reunir los datos y estadísticas para entregarlas a plataformas del extranjero.

Sin embargo, la presidenta de la Federación de Básquetbol de Chile, Karin Heerwagen Bustos, respondió con una dura carta a los clubes, en las que les negó cualquier tipo de acción. La decisión causó extrañeza en la LNB. Acusan “mal asesoramiento” de la timonel del básquetbol.

En el documento al que tuvo acceso El Deportivo, la mandamás de FEBACHILE establece que “La Federación de Básquetbol de Chile ha resuelto suspender de manera inmediata y por tiempo indefinido, toda relación institucional, de coordinación, colaboración, trabajo conjunto, negociación o validación recíproca con la Liga Nacional de Básquetbol de Chile, hasta que las materias controvertidas sean debidamente rectificadas y encauzadas por las vías formales que correspondan”.

Añade que la decisión “se adopta en resguardo de la posición jurídica, institucional y federativa de esta Federación Deportiva Nacional, atendido que los planteamientos formulados por Liga Nacional de Basquetbol, descansan en premisas que esta parte controvierte de manera expresa, tanto en lo relativo a la supuesta titularidad exclusiva de determinados derechos, como en cuanto al alcance de las atribuciones que corresponden a cada entidad dentro del sistema deportivo nacional”.

A su vez, recalca que “la Federación de Básquetbol de Chile, rechaza expresamente cualquier interpretación que pretenda situar a la Liga Nacional de Básquetbol en una posición de autonomía prevalente, autosuficiente o soberana frente a esta Federación; pues, no hay duda que podrá actuar en su esfera organizativa propia, pero ello no altera ni desplaza el rol único de rectoría institucional, deportiva y federativa que corresponde a esta Federación dentro del básquetbol federado chileno en su calidad de Federación Deportiva Nacional”.

“En consecuencia, esta Federación no acepta ni aceptará formulaciones, documentos, declaraciones o propuestas que importen, directa o indirectamente, reconocer titularidades ajenas no asentadas jurídicamente, validar contratos o cesiones cuya oponibilidad y alcance no han sido establecidos, ni menos admitir limitaciones impropias a las potestades, competencias y atribuciones que corresponden a esta entidad dentro del sistema federado nacional e internacional del básquetbol”, amplía.

Remarca, además que, “la presente comunicación no importa reconocimiento alguno de hechos, derechos, titularidades, autorizaciones, cesiones, exclusividades, vigencia contractual ni posición jurídica alguna sostenida por Liga Nacional de Basquetbol o por terceros vinculados a ella, materias todas que esta Federación controvierte, reserva y mantiene sujetas a su íntegra revisión jurídica e institucional”.

Anuncian también que “esta decisión se adopta con expresa y total reserva de derechos, acciones, excepciones, defensas y facultades judiciales, arbitrales, administrativas, deportivas, reglamentarias e institucionales, sin que actuación pasada, presente o futura de esta Federación pueda ser interpretada como renuncia, convalidación, aceptación, allanamiento o limitación de sus atribuciones legales, reglamentarias o federativas”, y que cualquier comunicación futura con la Liga Nacional de Básquetbol debe efectuarse “por conducto formal y exclusivamente por escrito, dirigida a esta Presidenta, a fin de resguardar la debida seriedad, trazabilidad y responsabilidad institucional que el actual estado de la situación exige”.

Por último, sostiene que “la Federación de Básquetbol de Chile reitera su compromiso con el desarrollo del básquetbol nacional, dentro del marco de la legalidad, la institucionalidad deportiva vigente y el debido respeto al sistema federado chileno e internacional que ordena FIBA, por tanto, la normalización de cualquier vínculo futuro, quedará supeditada exclusivamente a que cesen los planteamientos incompatibles con dicha institucionalidad, y a que se restablezca un marco de relación respetuosa de la posición jurídica que corresponde a esta Federación Deportiva Nacional”, cierra la carta.