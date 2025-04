Gustavo Álvarez vuelve a criticar los problemas de logística: “Es una falta de respeto, no a la U, al fútbol chileno”.

Gustavo Álvarez habla de todo. No solo analiza el triunfo de la U ante Deportes La Serena. También vuelve a abordar los problemas que aquejan al fútbol chileno en el último tiempo. “Considero que este deporte es de la gente, del hincha. Uno cuando ve hechos tristes, como lo de la semana pasada, inmediatamente lo relaciona a que es el lugar común para nuestras familias. Nadie está exento de nada. No queda otra que empatizar. Si el fútbol es una fiesta, como debe ser, el hincha es lo que más debemos cuidar. Son los principales destinatarios del fútbol, en todo nivel. Agradezco el comportamiento de la gente de la U, lamento que haya gente que no pudo venir por el cambio de horario”, señaló en rueda de prensa.

Luego volvió a ser crítico con la logística que obligó a cambiar la hora del compromiso en el Estadio Nacional. “Es una falta de respeto, no al club, al fútbol chileno. Lo digo de forma respetuosa. No dejo de agradecer al país, que me da la oportunidad de estar ahí”, dijo.

Triunfo en Ñuñoa

Universidad de Chile volvió a sumar tres puntos en la Liga de Primera. “Comenzamos bien, con mucha determinación. Estuvo el gol anulado y el validado. Después el trámite se empareja y nosotros necesitábamos ser más dominadores. Me pareció que con un punta más podíamos tener más verticalidad. Si conseguíamos eso íbamos a tener situaciones. El 2-0 me pareció justo, pero La Serena es un buen equipo y la mejor forma de proteger el resultado era atacando aún más. Las situaciones de gol aumentaron, pero llega el descuento en un duelo defensivo que perdimos. Ellos tuvieron dos chances claras, nosotros entre nueve y diez. Después del tercer gol el equipo empieza a manejar la pelota mejor”, analizó.

La U venció por 3-1 a Deportes La Serena. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En el desarrollo de su idea, esbozó una crítica al hecho de tener solo siete alternativas en la banca. “Condiciona tener 18 citados. Esta es la competencia con menos banca, de las tres que jugamos. Siempre digo que los siete suplentes, incluido el arquero, deben cubrir los once puestos. Inevitablemente se necesita polifuncionalidad, pero a veces eso está dentro de la cancha, como nosotros hoy. Por ejemplo, Hormazábal, Poblete. Los puestos estaban cubiertos, pero sin especialistas” , comentó.

Álvarez habló de la lesión que obligó a salir a Lucas Di Yorio en la primera parte. Ahora está en duda para el duelo ante Carabobo en la Copa Libertadores. “Siente una molestia muscular en el isquiotibial producto de un golpe. Siendo optimistas podemos pensar que fue eso lo que repercutió y tuvo la precaución de salir. Espero que sea eso”, dijo el DT.

Su reemplazo fue Rodrigo Contreras, quien marcó el 3-1, vía penal. “El nueve necesita gol. Rodrigo lo estaba buscando. Hay un gran gesto de Charles al concederle el penal. Eso habla del compañerismo que hay en el grupo. Esto le va a hacer muy bien. Él está abocado día a día a mejorar, a ensamblar de la mejor forma en el equipo. Me pongo muy contento por este gol”, señaló el estratega.

Finalmente, el ex Huachipato hizo un breve barrido sobre las características de Carabobo, su contrincante del martes en la Copa Libertadores. “Es un buen equipo, lo tenemos analizado, sabe bien a lo que juega. Mantiene el estilo en el campeonato nacional y en la Libertadores. Son un elenco valiente, con buen pie en el medio y velocidad de tres cuartos de cancha hacia adelante. El año pasado marcaron con su estilo en el fútbol venezolano y ahora también, porque están líderes”, dio a conocer.