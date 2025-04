La U de Álvarez avanza sin inconvenientes: derrota a La Serena y se reactiva en la Liga de Primera

Si se hace el ejercicio de dividir el ámbito deportivo con el institucional en Universidad de Chile, la diferencia se hace enorme. Fuera de la cancha, la alarma está encendida producto de los líos de Sartor, que tienen en el paredón a Michael Clark. Pero en lo netamente futbolístico, el presente de la U invita al optimismo. Es un equipo que tiene un estilo, que se armó para pelear arriba y no desentona. Con relativa comodidad, venció 3-1 a Deportes La Serena y se reactiva en la Liga de Primera.

Las victorias sobre Botafogo y Estudiantes de La Plata, en la Copa Libertadores, pusieron a los azules en otra dimensión. Sin embargo, ese buen pasar necesitaban trasladarlo hacia el campeonato local, toda vez que llevaban tres partidos sin ganar: derrotas ante Cobresal y Everton, más un empate con Audax Italiano. Contra los papayeros, el siempre ponderado Gustavo Álvarez inició con la misma oncena que venció a los Pincharratas, en Argentina.

Mientras seguía llegando público al Estadio Nacional (el cambio de horario alteró varios planes), la U repentinamente se puso en ventaja. Iban apenas 26 segundos de partido y Nicolás Guerra clavó el 1-0, con un remate desde la media luna. Sin embargo, el árbitro Cristián Garay recibe el llamado del VAR, por una presunta falta del propio Guerra sobre el zaguero Zanini. El gol, finalmente, se anuló.

Un arranque trepidante de los laicos tuvo su premio en los 10′, con la anotación de Israel Poblete, mediante un disparo al primer palo del arco de Sanhueza. Matías Sepúlveda, el lateral-volante izquierdo, rompió por el medio y habilitó al ex Huachipato, también posicionado en el área rival. La contundencia de la U, versus un Club Deportes La Serena feble en la marca y dejando muchos forados.

El cuadro de Erwin Durán no fue a esconderse a Ñuñoa. Trató de presionar arriba, pero al no cubrir bien los espacios quedaba expuesto en el medio y atrás. Ángelo Henríquez, su centrodelantero, debía ir al choque ante el desabastecimiento. El primer acercamiento fue en los 18′, con un tiro de Jeisson Vargas controlado por Castellón. Nada muy concreto.

En el contexto de una faena relativamente tranquila, el lunar de la jornada para la U fue la lesión de Lucas Di Yorio. Si bien trató de volver al campo, las molestias no le permitieron al argentino continuar en el partido. Salió a la media hora. Lo reemplazó Rodrigo Contreras (antes que Leandro Fernández, quien entró en la segunda mitad).

Siendo más que el rival, el elenco del chuncho no estiraba la diferencia en el marcador, lo que le daba vida a La Serena. Por lo mismo, resultó una suerte de alivio irse al descanso 2-0. Se sancionó un penal por falta sobre Hormazábal. Charles Aránguiz, quien cumplió 36 años, ejecutó y no falló. El ex Leverkusen convirtió el segundo. Había cierto aroma a partido sentenciado.

La ley del ex

El ingreso de Maxi Guerrero por Nicolás Ramírez cambió la estructura de la U, pasando a jugar con cuatro en el fondo. Los azules continuaron manejando las acciones, no obstante fue distinto a la primera mitad. La Serena se rearmó mejor, sobre todo en el medio, y supo encontrar una ventana por donde entrometerse y generar riesgos. Independiente al resultado final, fue meritoria la propuesta papayera.

Quizás fue exceso de confianza por el 2-0 en la cuenta, pero la U bajó un cambio en el complemento. La visita se envalentonó y llegó al descuento en los 62′, con una gran definición de Ángelo Henríquez, cambiándole el poste a Castellón. La inexorable ley del ex. El delantero pidió perdón. El partido pasó a tener una mayor dosis de incertidumbre, porque la U cedió el mando.

El susto se disipó en la recta final, con un nuevo penal a favor del local, por falta de Lucas Alarcón sobre el Tucu Contreras. El ex Everton le pidió la ejecución a Aránguiz. El 27 remató fuerte al medio y puso el 3-1, para tomar confianza y también para sellar la victoria.

Universidad de Chile alcanza su cuarta victoria seguida, en todos los torneos, y vuelve a los abrazos en el Torneo Nacional, donde alcanza 10 puntos (con dos partidos menos). Ahora, el foco se ubica en el Carabobo de Venezuela. Para fortuna de Gustavo Álvarez y sus pupilos, los dos mundos de la U, tan distintos, no se han cruzado.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez (46′, M. Guerrero), F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal, I. Poblete (76′, G. Montes), M. Díaz (58’, L. Fernández), C. Aránguiz, M. Sepúlveda; N. Guerra (58’, J. Altamirano) y L. Di Yorio (29′, R. Contreras). DT: G. Álvarez.

La Serena: E. Sanhueza; J. Rojas, A. Zanini (12′, N. Ferreyra), L. Alarcón, F. Dinamarca; S. Díaz (75′, L. Ovando), S. Gallegos; J. Kauan (82′, G. Jara), F. Chamorro (46′, M. Rivera), J. Vargas; y A. Henríquez. DT: E. Durán.

Goles: 1-0, 10′, Poblete, remate al primer palo de Sanhueza; 2-0, 45′, Aránguiz, de penal; 2-1, 62′, Henríquez, se perfila y le cambia el palo a Castellón; 3-1, 80′, Contreras, de penal.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Poblete (U); Chamorro, Ferreyra, Henríquez (LS).

Estadio Nacional. Asistieron 32.752 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.