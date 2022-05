Gustavo Quinteros y el choque ante Fortaleza: “Nos toca definir en casa ante un rival que juega bien, pero no es el más fuerte del grupo”

Colo Colo se medirá mañana, a las 18.00, ante Fortaleza en el Estadio Monumental y solo le sirve un resultado para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores: ganar. Eso también lo sabe Gustavo Quinteros, quien analizó el duelo frente a los brasileños.

“Nos toca definir en nuestra casa contra un rival que juega bien, pero no es el más fuerte del grupo. No es que tengamos que ir a definir a Brasil, Argentina o Colombia. Si jugamos a nuestro mejor nivel vamos a tener todas las posibilidades de ganar. En Copa Libertadores jugamos muy bien, excepto medio tiempo. Solo tenemos que volver a nuestro nivel. Ojalá podamos superar esos pequeños detalles que nos han jugado en contra; que podamos estar más atentos y tratar de que los detalles sean a favor nuestro”, señaló el entrenador.

No es primera vez tampoco que los albos se encuentran en una situación donde necesitan ganar para pasar fase en la Libertadores. No obstante, el DT se desmarcó de esa carga y comentó cómo se encuentra el grupo. “El fútbol es presente, todo lo que sucedió en el pasado fue en otra época y en otras circunstancias. Estamos muy motivados, ilusionados. Sabemos que, si jugamos a nuestro verdadero nivel, le podemos ganar a cualquiera. Vamos a tratar de hacer lo que sabemos, cada uno en su función al cien por cien”, afirmó.

Por otra parte, el estratega evitó hablar de fracaso en caso de no acceder a la siguiente ronda. “Fracaso es una palabra complicada y, personalmente, si no salgo campeón del Torneo Nacional, voy a sentir algo parecido, pero no me olvido de que hace año y medio estábamos jugando por no descender y formamos un equipo muy competitivo en copa y en el torneo. No creo que esa palabra tenga lugar en estas circunstancias. El primer objetivo es ser campeón y el segundo objetivo es clasificar por lo menos a la siguiente fase”, sostuvo.

Asimismo, lamentó tener que jugar a puertas cerradas tras los incidentes producidos ante River Plate. “Vamos a tener que encontrar la motivación que te la da la gente. Es algo terrible para nosotros, porque la gente, cuando empieza a alentar, nos dan ganas de entrar a todos. No tengo duda de que levanta el ánimo de los jugadores o puede revertir cualquier situación adversa. Lamentablemente, no vamos a contar con la gente por muy poquita que no se ha portado bien. Ojalá, en los próximos partidos, empecemos a portarnos mejor y seamos más vivos y más inteligentes para que estén siempre con nosotros. Porque nosotros la necesitamos a la gente”, reflexionó.

Amor, en duda

La gran duda para el encuentro de mañana es la presencia de Emiliano Amor. El defensa sigue con molestias físicas. Sin embargo, Quinteros lo esperará hasta el final. “Lo vamos a tener en cuenta hasta horas antes del partido. Hoy entrenó en forma diferenciada con un poco de molestias. Entrenamos con una posible variante y tenemos opciones para reemplazarlo. Si lo tenemos que reemplazar no creo que tengamos problemas”, explicó. Y apuntó: “Vamos a tratar de que, si entra a jugar, esté con confianza y no sienta dolor. Si está con confianza y no siente dolor, es probable que empiece el partido”.

Por otro lado, el DT insistió en que hay que reforzar al plantel: “El objetivo es claro, es salir campeón nacional. Se han ido un montón de jugadores. Se fueron más que los que llegaron y ahora debemos incorporar jugadores. Tienes la Libertadores o Sudamericana, Copa Chile y tienes que salir campeón del Torneo Nacional. Tenemos juveniles con un futuro enorme, pero necesitamos incorporar jugadores”.