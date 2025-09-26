Hecha por una artista chilena: conoce la canción oficial del Mundial Sub 20

A solo un día de que comience el Mundial Sub 20, la FIFA reveló uno de los elementos más esperados en cada cita planetaria: la canción oficial. En esta edición, el himno que acompañará cada jornada del torneo tiene sello chileno. La voz detrás del tema es la de Shirel, una de las figuras emergentes del pop nacional.

La canción, titulada El alma en la cancha, fue producida por Taffy Donicke. “El tema habla de unión y pasión, y me llena de entusiasmo compartir esa energía con los hinchas de mi país, de la región y del mundo entero. La Copa Mundial Sub 20 será una fiesta inolvidable, tanto dentro como fuera de la cancha”, expresó la cantante tras el lanzamiento.

Su historia

Nicole Shirel Davidovich irrumpió en la escena local en 2016 tras participar en The Voice Chile, programa que marcó el inicio de su carrera artística. Desde entonces, ha transitado por distintos estilos: comenzó en el pop, pero pronto se atrevió a fusionarlo con el trap y la música urbana, un giro que le permitió colaborar con nombres importantes del género como Polimá Westcoast y Denise Rosenthal.

En 2022 lanzó su primer álbum como solista del que se desprenden temas como Romper platos, Control y Scarlet O’Hara, esta última inspirada en la icónica actriz de Hollywood. Ahora, con El alma en la cancha, Shirel suma un nuevo hito a su trayectoria.