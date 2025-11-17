Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia
Los representantes del equipo chileno Motouno Rally Team desafiarán el desierto africano, en búsqueda de un lugar en el podio de su categoría.
El equipo chileno Motouno Rally Team, integrado por los hermanos Rodrigo Medina (piloto) y Mauricio Medina (navegante), se prepara para representar a Chile en el exigente Rally del Atlas 2025, una competencia ardua de regularidad que se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 6 de diciembre en Marruecos y Argelia.
La carrera, que recorrerá más de 3.000 kilómetros de desierto, montañas y pistas de tierra, destaca por su carácter histórico: reúne vehículos originales del Dakar de hace más de 20 años, incluyendo automóviles, motocicletas y camionetas legendarias, que vuelven al continente africano para revivir la épica de las grandes travesías del desierto.
“Después de diez años, volver a correr en África es como regresar a las raíces del rally. No se trata solo de velocidad, sino de estrategia, navegación y resistencia. Queremos demostrar que el espíritu chileno sigue presente en las rutas más duras del mundo”, comenta Mauricio Medina, copiloto del equipo.
Con su Toyota Land Cruiser #421, especialmente restaurada para la ocasión, el equipo buscará posicionarse entre los 10 primeros lugares de su categoría, enfrentando dunas, ríos secos y temperaturas que superan los 40 °C.
El regreso
La participación de Motouno Rally Team pone al rally chileno en escenarios internacionales, evocando la época dorada en que el Dakar atravesó Sudamérica entre 2009 y 2015, con Chile como protagonista mundial de este deporte.
Según señalan, con este desafío, los hermanos Medina no solo buscan completar la competencia y apuntan también representar al país y mantener vivo el legado de una generación de pilotos chilenos que dejaron huella en la historia del rally.
