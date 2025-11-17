BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia

    Los representantes del equipo chileno Motouno Rally Team desafiarán el desierto africano, en búsqueda de un lugar en el podio de su categoría.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Rodrigo y Mauricio Medina buscarán conquistar Africa. Archivo

    El equipo chileno Motouno Rally Team, integrado por los hermanos Rodrigo Medina (piloto) y Mauricio Medina (navegante), se prepara para representar a Chile en el exigente Rally del Atlas 2025, una competencia ardua de regularidad que se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 6 de diciembre en Marruecos y Argelia.

    La carrera, que recorrerá más de 3.000 kilómetros de desierto, montañas y pistas de tierra, destaca por su carácter histórico: reúne vehículos originales del Dakar de hace más de 20 años, incluyendo automóviles, motocicletas y camionetas legendarias, que vuelven al continente africano para revivir la épica de las grandes travesías del desierto.

    “Después de diez años, volver a correr en África es como regresar a las raíces del rally. No se trata solo de velocidad, sino de estrategia, navegación y resistencia. Queremos demostrar que el espíritu chileno sigue presente en las rutas más duras del mundo”, comenta Mauricio Medina, copiloto del equipo.

    Con su Toyota Land Cruiser #421, especialmente restaurada para la ocasión, el equipo buscará posicionarse entre los 10 primeros lugares de su categoría, enfrentando dunas, ríos secos y temperaturas que superan los 40 °C.

    El regreso

    La participación de Motouno Rally Team pone al rally chileno en escenarios internacionales, evocando la época dorada en que el Dakar atravesó Sudamérica entre 2009 y 2015, con Chile como protagonista mundial de este deporte.

    Según señalan, con este desafío, los hermanos Medina no solo buscan completar la competencia y apuntan también representar al país y mantener vivo el legado de una generación de pilotos chilenos que dejaron huella en la historia del rally.

    Más sobre:RallyRally del AtlasMauricio MedinaRodrigo MedinaMotouno Rally Team

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Antofagasta rechaza solicitud de desafuero de diputado Sebastián Videla

    Jara relativiza el peso de Parisi en la segunda vuelta: “En Chile nadie endosa los votos de una persona a otra”

    Huelga de pilotos: Latam extenderá cancelación de algunos vuelos hasta el 22 de noviembre

    Democracia Viva: tribunal vuelve a reagendar preparación de juicio oral y ordena a la Fiscalía entregar antecedentes

    Diputada Carolina Marzán renuncia al PPD tras no lograr escaño al Senado por Valparaíso

    SMA formula cargos contra Eólica La Estrella por muerte de cóndores andinos

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    5.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Corte de Antofagasta rechaza solicitud de desafuero de diputado Sebastián Videla
    Chile

    Corte de Antofagasta rechaza solicitud de desafuero de diputado Sebastián Videla

    Jara relativiza el peso de Parisi en la segunda vuelta: “En Chile nadie endosa los votos de una persona a otra”

    Democracia Viva: tribunal vuelve a reagendar preparación de juicio oral y ordena a la Fiscalía entregar antecedentes

    Huelga de pilotos: Latam extenderá cancelación de algunos vuelos hasta el 22 de noviembre
    Negocios

    Huelga de pilotos: Latam extenderá cancelación de algunos vuelos hasta el 22 de noviembre

    SMA formula cargos contra Eólica La Estrella por muerte de cóndores andinos

    SQM anota su mayor alza desde inicios de 2020 ante mejora en proyecciones para el litio

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos
    Tendencias

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia
    El Deportivo

    Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia

    Fiesta en Leipzig: Alemania golea a Eslovaquia y clasifica sin sobresaltos al Mundial de 2026

    Repasa la goleada con que Alemania derrotó a Eslovaquia y clasificó al Mundial 2026

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía
    Cultura y entretención

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA
    Mundo

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?