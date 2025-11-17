Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia

El equipo chileno Motouno Rally Team, integrado por los hermanos Rodrigo Medina (piloto) y Mauricio Medina (navegante), se prepara para representar a Chile en el exigente Rally del Atlas 2025, una competencia ardua de regularidad que se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 6 de diciembre en Marruecos y Argelia.

La carrera, que recorrerá más de 3.000 kilómetros de desierto, montañas y pistas de tierra, destaca por su carácter histórico: reúne vehículos originales del Dakar de hace más de 20 años, incluyendo automóviles, motocicletas y camionetas legendarias, que vuelven al continente africano para revivir la épica de las grandes travesías del desierto.

“Después de diez años, volver a correr en África es como regresar a las raíces del rally. No se trata solo de velocidad, sino de estrategia, navegación y resistencia. Queremos demostrar que el espíritu chileno sigue presente en las rutas más duras del mundo”, comenta Mauricio Medina, copiloto del equipo.

Con su Toyota Land Cruiser #421, especialmente restaurada para la ocasión, el equipo buscará posicionarse entre los 10 primeros lugares de su categoría, enfrentando dunas, ríos secos y temperaturas que superan los 40 °C.

El regreso

La participación de Motouno Rally Team pone al rally chileno en escenarios internacionales, evocando la época dorada en que el Dakar atravesó Sudamérica entre 2009 y 2015, con Chile como protagonista mundial de este deporte.

Según señalan, con este desafío, los hermanos Medina no solo buscan completar la competencia y apuntan también representar al país y mantener vivo el legado de una generación de pilotos chilenos que dejaron huella en la historia del rally.