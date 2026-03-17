Historia repetida: Fénix de Uruguay rescinde el contrato de Brian Fernández sin que llegue a debutar

Brian Fernández suma una nueva salida anticipada en su polémica carrera. Este martes, Fénix de Uruguay comunicó la rescisión de su contrato, a poco más de un mes de su incorporación y sin que el atacante alcanzara a debutar en el equipo de la segunda división del fútbol charrúa.

A través de un comunicado oficial, la institución informó la decisión. “El Centro Atlético Fénix informa que se acordó la rescisión de contrato con el futbolista Brian Fernández, quien deberá permanecer en Argentina para atender asuntos personales que requieren su presencia. El club le desea lo mejor en lo personal y en sus próximos desafíos”, señala el escrito.

El atacante de 31 años había sido anunciado como refuerzo el pasado 30 de enero y participó de la pretemporada. Sin embargo, no fue considerado en la convocatoria de la primera fecha, donde igualaron 1-1 ante Uruguay Montevideo.

La situación repite un patrón reciente en la carrera del atacante. Por ejemplo, de cara a la temporada 2025 había firmado con Coquimbo Unido, pero dejó la institución durante la pretemporada sin llegar a jugar partidos oficiales. En ese momento, el propio futbolista explicó su decisión en un video difundido por el club donde daba a conocer que optó por quedarse en Argentina para estar cerca de su familia.

El recorrido de Fernández ha estado marcado por episodios de indisciplina y problemas fuera de la cancha. Su primer antecedente relevante se remonta a mayo de 2015, cuando dio positivo por cocaína en un control antidopaje, lo que derivó en una suspensión de dos años. Tras su regreso, registró pasos irregulares por distintos equipos, con reiteradas ausencias a entrenamientos y salidas anticipadas.

En Chile, tuvo un rendimiento destacado con Unión La Calera en 2018, donde anotó 11 goles y entregó cuatro asistencias en 12 partidos, lo que le permitió dar el salto al Necaxa de México. Sin embargo, su continuidad volvió a verse interrumpida.

En 2019, mientras jugaba en la MLS, ingresó al programa de abuso de sustancias y salud conductual de la liga. Al año siguiente, en Colón de Santa Fe, fue separado del plantel por decisión del técnico Néstor Gorosito debido a incumplimientos reiterados. En 2023, sumó otro episodio similar tras su breve paso por Atlético Morelia, donde el contrato fue rescindido luego de un mes.

A lo largo de su carrera, el delantero también ha expuesto públicamente sus problemas personales, vinculados al consumo de drogas y a su salud mental. En distintas entrevistas, ha reconocido dificultades para sostener su trayectoria, la necesidad de apoyarse en su entorno cercano.

El caso en Fénix se suma así a una serie de incorporaciones fallidas recientes. La rescisión en el club uruguayo se produce sin participación oficial y en el inicio de la temporada, repitiendo un patrón en los últimos años.