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    Histórico: Nicolás Bisquertt logra otro diploma y la mejor actuación chilena en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

    El esquiador del Team ParaChile consiguió su segundo diploma en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 y logró una sexta posición en esta cita.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Nicolás Bisquertt. Foto: TeamParaChile.

    Nicolás Bisquertt volvió a hacer historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. El esquiador alpino de 27 años terminó sexto en la prueba de Slalom Gigante, resultado que le permitió conseguir su segundo diploma paralímpico en el certamen y firmar la mejor actuación de Chile en esta competencia, tras completar el recorrido con un tiempo de 2:18.13.

    Una actuación histórica en nieve italiana

    En una competencia exigente y muy disputada con 38 deportistas en pista, Bisquertt logró completar una bajada que le permitió ubicarse entre los mejores de la prueba.

    El representante del Team ParaChile registró un tiempo total de 2 minutos, 18 segundos y 13 centésimas, lo que le aseguró el sexto lugar en el Slalom Gigante y superó sus propias marcas obtenidas anteriormente en el certamen.

    Este resultado mejora lo conseguido por el propio atleta días antes en Milano-Cortina, cuando había terminado octavo en la prueba de Súper Gigante, registro que ya había significado el primer diploma paralímpico para Chile en esta edición del evento.

    Con esta actuación, el esquiador firmó dos récords nacionales y suma su quinto resultado dentro del Top 10 en Juegos Paralímpicos de Invierno.

    Entre sus actuaciones más destacadas aparecen el noveno puesto en el Super Combinado de Beijing 2022, un noveno lugar en el eslalon de PyeongChang 2018 y el 9° lugar en el Combinado Alpino en esta edición, junto con los otros dos resultados anteriormente mencionados.

    Última prueba para cerrar su participación

    La actuación en el Eslalon Gigante no marcará el cierre de la participación del chileno en Milano-Cortina. Bisquertt aún tendrá una última oportunidad este domingo en la prueba de Slalom, instancia que pondrá fin a su paso por estos Juegos Paralímpicos de Invierno en la nieve italiana.

    Más sobre:Nicolás BisquerttTeam ParaChileJuegos Paralímpicos de InviernoMilano Cortina 2026Esquí alpinoSlalom GiganteChilePolideportivo

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