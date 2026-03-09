Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile

Nicolás Bisquertt (27) obtuvo el primer diploma Paralímpico en reconocimiento al mejor resultado del TeamParaChile tras finalizar octavo en la prueba Supergigante.

El representante nacional de Rengo superó sus registros anteriores en PyeongChang 2018 y Beijing 2022, donde consiguió novenos puestos. En esta oportunidad, la competencia la ganó el neerlandés Jeroen Kampschreur, en un certamen que contó con veinticuatro atletas de alto rendimiento en el imponente escenario montañoso de los Dolomitas.

En su paso por la pista italiana, el chileno volvió a mostrar su reconocido arrojo y cumplió con éxito su faena tras controlar con seguridad la silla en cada giro. La bajada la realizó en 1:16.40, tiempo que lo dejó octavo en la prueba y uno de los mejores sudamericanos en la competencia.

“Octavo lugar. Contento por eso, un diploma que no tenía. Muy feliz por ese lado de haber avanzado en mis resultados, ya en mis terceros juegos. Por otro lado quedan carrera, tengo un poco de sentimientos encontrados en relación al resultado de hoy, creo que puedo más y me quedan tres carreras para demostrarlo”, comenta.

Con la mente en el juego

La carrera de Nicolás Bisquertt-Hudson en el esquí comenzó tras un accidente en moto durante 2012 que le provocó una fractura de columna. El joven se integró a la Fundación Andes Mágicos en el centro de esquí Portillo, lugar donde inició su preparación técnica bajo la guía del entrenador chileno Carlos Torres, debutando en la élite internacional con solo 19 años de edad.

Ahora, con un equipo técnico liderado actualmente por Diego León en esta cita paralímpica invernal, el calendario el deportista contempla 5 competencias en total.

El esquiador de Chile continúa este martes 10 de marzo con la prueba de combinada. Posteriormente, Nicolás Bisquertt enfrentará al gigante el viernes 13 y cerrará su participación en Italia con el eslalon el próximo domingo 15, buscando conseguir buenos resultados en la nieve europea.