Huachipato hace un gran negocio y clasifica en Colombia

Huachipato lo hizo. Supo aguantar el chaparrón y acertó en la única que tuvo en el segundo tiempo. Por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana, los acereros vencieron 0-1 a Deportivo Pasto, en Colombia, y se instalan en la segunda ronda.

En la esponjosa cancha del estadio Libertad, el técnico Gustavo Florentín alineó un 3-5-2, apostando por un mediocampo nutrido y una veloz dupla ofensiva (Joffré Escobar y Cris Martínez) que también contribuía en la marca cuando la pelota era del local. Los acereros salieron a buscar el partido en el inicio, tanto así que encontraron un gol en el minuto 7, de Escobar, pero fue anulado por una supuesta posición de adelanto que no quedó clara. Con el pasar del tiempo, la visita se fue quedando y Pasto comenzó a controlar el balón, aunque aquello no significó generar muchas ocasiones en la portería de Urra.

A los colombianos les quedaban 45 minutos para buscar la clasificación. Ante la necesidad, los de Diego Corredor salieron a presionar más arriba y a probar desde media distancia, sin precisión. Eso dejó con ciertas dudas a Huachipato, que de todas formas jugaba con el reloj a favor. Y con el marcador global también, por cierto.

En los 66′, Urra tuvo una gran atajada ante un remate de Ibargüen. La visita la sacó barata en el complemento, porque con el paso de los minutos defendían cada vez más cerca de su marco y mostraban algunos ripios. Pero...

A nueve minutos del final, una combinación entre dos ingresados en el segundo tiempo, sentenció la eliminatoria. Preciso pase del venezolano Brayan Palmezano para el argentino Juan Sánchez Sotelo, quien saca un potente zurdazo y derrota al golero Delgado. Éxtasis en la delegación nacional. No era para menos, porque consiguieron una clasificación a punta de esfuerzo.

Hasta ahora, Chile tiene tres equipos en la siguiente ronda: Coquimbo Unido, La Calera y Huachipato. Este jueves, Audax Italiano podría completar el póker.





Ficha del partido

D. Pasto (0): L. Delgado; J. Arboleda, D. Arboleda, J. Malagón (79′, J. Medina), M. Vallecilla; F. Rodríguez; D. Hernández, C. Ayala (63′, E. Ibargüen), C. Alvarez (57′, C. Quintero), R. Vanegas; F. Mercado. DT: D. Corredor.

Huachipato (1): Y. Urra; N. Ramírez, D. Oyarzún, I. Tapia; J. Córdova, C. Sepúlveda, S. Martínez (79′, B. Palmezano), I. Poblete, C. Cuevas; J. Escobar (66′, J. Verdugo), C. Martínez (59′, J. Sánchez Sotelo). DT: G. Florentín.

Gol: 0-1, 81′, Sánchez Sotelo, fuerte zurdazo tras pase de Palmezano.

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA). Amonestó a Vallecilla, Hernández (DP); Córdova, Verdugo (H).

Estadio Departamental Libertad, Pasto.