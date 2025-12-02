VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Hulk se lanza contra Jorge Sampaoli e incendia el camarín de Atlético Mineiro: “Es muy difícil jugar así”

    El delantero declaró en contra del estratega luego de una seguidilla de derrotas. Expresó su incomodidad por la posición en la que debe jugar.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    El delantero brasileño perdió casi seis kilos después de su último partido. PEDRO SOUZA / ATLÉTICO

    La estadía de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro no ha sido buena. En septiembre asumió en la banca del equipo de Iván Román y, a pesar de que jugó una final continental, las expectativas eran mayores. En el Brasileirao marchan en la décimo tercera posición con 45 puntos, muy lejos de la pelea por el título, de los puestos de clasificación a Copa Libertadores y debiendo conformarse con los boletos a la Sudamericana; un premio de consuelo para una institución que se acostumbró a luchar por cosas importantes en los últimos años. Para colmo, ahora se suma un lío de camarín.

    Luego de perder la final de la Copa Sudamericana ante Lanús y de caer este fin de semana contra Fortaleza, Hulk, uno de los nombres con más peso en la plantilla, se lanzó contra el casildense. Específicamente, se mostró disconforme con la posición en la que lo coloca: “Sampaoli es un chico que me gusta mucho, cuya carrera respeto, pero me siento muy aislado arriba, de espaldas al arco, lo cual no es mi estilo. Es muy difícil jugar así”

    Foto: AGIF/Photosport AGIF/ PHOTOSPORT

    “Es normal que cometa muchos errores y que no rinda lo suficiente. Mis números han bajado debido a una posición a la que no estoy acostumbrado”, añadió el atacante.

    “Ya no tenemos esa mentalidad”

    Además, Hulk hizo uno reflexión sobre sus años en la institución. En su visión, considera que ya no tienen el mismo poderío de otras temporadas: “Desde que llegué en 2021, siempre me he sentido en un gran equipo, uno que marca el juego y quiere ganar todos los partidos. En los últimos años ha sido más difícil. Ya no tenemos esa mentalidad. Estamos siendo más reactivos, aprovechando los errores del rival. Es muy difícil”.

    Por último, a pesar de que tiene contrato vigente para el próximo año, dejó en suspenso su continuidad en la institución de Belo Horizonte: “Si me quedo aquí será la voluntad de Dios. Siempre amaré a este club. Si llega una oferta o la directiva toma otra decisión, no es mi responsabilidad. Nunca seré un problema. Juegue bien o mal, siempre respetaré al Atlético Mineiro”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolHulkAtlético MineiroJorge SampaoliSampaoli

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

    Elizalde niega que hayan aumentado los flujos migratorios producto de la decisión de Perú y “las frases de un candidato presidencial”

    Bancadas UDI y RN piden a Boric la salida de Leitao de la Subsecretaría de Prevención del Delito por déficit en Peñalolén

    Tres sujetos detenidos tras incidentes en desalojo de toma en Cerro 18 en Lo Barnechea

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Vallejo refuerza defensa a gestión del gobierno en materia migratoria y reitera que el tema se usa “como botín electoral”

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    3.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    4.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    5.
    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Servicios

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Rating del lunes 1 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 1 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Publican los resultados del periodo complementario de la Admisión Escolar 2026

    Publican los resultados del periodo complementario de la Admisión Escolar 2026

    Elizalde niega que hayan aumentado los flujos migratorios producto de la decisión de Perú y “las frases de un candidato presidencial”
    Chile

    Elizalde niega que hayan aumentado los flujos migratorios producto de la decisión de Perú y “las frases de un candidato presidencial”

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Bancadas UDI y RN piden a Boric la salida de Leitao de la Subsecretaría de Prevención del Delito por déficit en Peñalolén

    Jaime Munita aumenta su protagonismo en Grupo Patio y Pablo Manríquez se cambia a Capital Advisors
    Negocios

    Jaime Munita aumenta su protagonismo en Grupo Patio y Pablo Manríquez se cambia a Capital Advisors

    Casi todos los fondos de pensiones registran ganancias reales en noviembre

    Ocde reduce sus perspectivas de crecimiento para Chile en 2026 y llama a fortalecer el tema fiscal

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio
    Tendencias

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    Hulk se lanza contra Jorge Sampaoli e incendia el camarín de Atlético Mineiro: “Es muy difícil jugar así”
    El Deportivo

    Hulk se lanza contra Jorge Sampaoli e incendia el camarín de Atlético Mineiro: “Es muy difícil jugar así”

    La inesperada autocrítica de Sergio Jadue tras el escándalo de corrupción que protagonizó

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Misterio: escucha el nuevo disco de The Cruel Visions
    Cultura y entretención

    Misterio: escucha el nuevo disco de The Cruel Visions

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    El Kremlin destaca que la reunión entre Putin y Witkoff será “un paso muy importante” hacia la paz
    Mundo

    El Kremlin destaca que la reunión entre Putin y Witkoff será “un paso muy importante” hacia la paz

    La tormenta del gigante del “fast fashion” Shein en Francia salpica América Latina

    Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. recomienda una “prohibición total de viaje” desde varios países

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón