Hulk se lanza contra Jorge Sampaoli e incendia el camarín de Atlético Mineiro: “Es muy difícil jugar así”

La estadía de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro no ha sido buena. En septiembre asumió en la banca del equipo de Iván Román y, a pesar de que jugó una final continental, las expectativas eran mayores. En el Brasileirao marchan en la décimo tercera posición con 45 puntos, muy lejos de la pelea por el título, de los puestos de clasificación a Copa Libertadores y debiendo conformarse con los boletos a la Sudamericana; un premio de consuelo para una institución que se acostumbró a luchar por cosas importantes en los últimos años. Para colmo, ahora se suma un lío de camarín.

Luego de perder la final de la Copa Sudamericana ante Lanús y de caer este fin de semana contra Fortaleza, Hulk, uno de los nombres con más peso en la plantilla, se lanzó contra el casildense. Específicamente, se mostró disconforme con la posición en la que lo coloca: “Sampaoli es un chico que me gusta mucho, cuya carrera respeto, pero me siento muy aislado arriba, de espaldas al arco, lo cual no es mi estilo. Es muy difícil jugar así”

Foto: AGIF/Photosport AGIF/ PHOTOSPORT

“Es normal que cometa muchos errores y que no rinda lo suficiente. Mis números han bajado debido a una posición a la que no estoy acostumbrado”, añadió el atacante.

“Ya no tenemos esa mentalidad”

Además, Hulk hizo uno reflexión sobre sus años en la institución. En su visión, considera que ya no tienen el mismo poderío de otras temporadas: “Desde que llegué en 2021, siempre me he sentido en un gran equipo, uno que marca el juego y quiere ganar todos los partidos. En los últimos años ha sido más difícil. Ya no tenemos esa mentalidad. Estamos siendo más reactivos, aprovechando los errores del rival. Es muy difícil”.

Por último, a pesar de que tiene contrato vigente para el próximo año, dejó en suspenso su continuidad en la institución de Belo Horizonte: “Si me quedo aquí será la voluntad de Dios. Siempre amaré a este club. Si llega una oferta o la directiva toma otra decisión, no es mi responsabilidad. Nunca seré un problema. Juegue bien o mal, siempre respetaré al Atlético Mineiro”.