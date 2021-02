Ignacio Jara se ganó la titularidad en Colo Colo

Anotó un golazo ante La Calera y revivió a Colo Colo, cuando el equipo blanco no tenia por dónde empatar el partido. Pero Ignacio Jara, quien se ha transformado en uno de los rescatadores de Colo Colo, no se durmió en los laureles y minutos más tarde, le puso la pelota en la cabeza a César Fuentes, para que los puntos se quedaran en el Monumental y su equipos siga respirando en Primera.

“Nos propusimos ganar lo que más podamos y que en estas situaciones (cuando van perdiendo), debemos tener más calma... En los últimos partidos estuvimos en esos momentos, pero hubo grandes actuaciones y mojamos la camiseta”, aseguró hace un par de días.

Y precisamente esa camiseta es la que el técnico Gustavo Quinteros le otorgará este sábado al formado en Cobreloa, pues Jara será titular ante Iquique en el Tierra de Campeones (21:30 horas). El chico de 24 años reemplazará al lesionado Gabriel Costa en la creación del Popular y cuidará de esta manera a Matías Fernández, quien aún no puede jugar 90 minutos seguidos y el cuerpo técnico prefiere ponerlo cuando el partido ya ha tomado rumbo.

“Cuando llegué acá, vine con el propósito de lograr mi fútbol, de sentirme libre y cómodo. Y mis compañeros y el cuerpo técnico me han entregado la confianza todos los días y creo que les he ido respondiendo. Pero aún no alcanzo mi cien por ciento”, agregó Nacho.

Quizás sea buen momento ahora para lograr su peak, pues si el elenco fundado por David Arellano vence a los Dragones, dará un paso enorme para mantenerse en la categoría de honor y espantar los fantasmas que se originaron desde que Blanco y Negro decidió acorger al plantel a la Ley de Protección del Empleo.

Pero esa es otra historia, lo que importa ahora es cómo va a jugar la escuadra mapuche y Jara no será el único cambio obligado. Quinteros perdió a Gabriel Suazo justo cuando le había encontrado su lugar en la cancha, lateral izquierdo, más la acumulación de tarjetas amarillas lo dejó fuera del viaje. Por lo mismo, hoy en la mañana, Facha probó a Brayan Véjar en ese puesto y luego a Ronald De la Fuente. Este último se habría quedado con el puesto, ya que responde mejor a las características defensivas que Gustavo le quiere dar a su equipo, donde mantener el cero en su arco es más prioritario que marcar en el pórtico rival.

Dadas así las cosas, Colo Colo se parará en el norte con el mismo 4-2-1-3 que ha venido mostrando y casi los mismos hombres que se han repetido en las últimas fechas (lamentablemente para algunos hinchas del cuadro popular, Pablo Mouche se mantiene firme en las formaciones). Por lo que la visita formaría con Brayan Cortés bajo los tres palos; Jeyson Rojas, Julio Barroso, Maximiliano Falcón y De la Fuente en la última línea; Carlos Carmona y Fuentes en el corte, Jara como enganche; Pablo Solari, Iván Morales y Pablo Mouche en la delantera.