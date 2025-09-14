SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Ignacio Velásquez queda fuera de los 10.000 metros del Mundial de Tokio por problemas de salud

El atleta chileno no pudo competir en la cita planetaria después de que fuera diagnosticado con Covid-19.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Ignacio Velásquez no pudo competir en los 10.000 metros planos tras presentar Covid-19. Foto: @atleticachilena / Instagram. pc

El atleta chileno Ignacio Velásquez no pudo competir este domingo en la prueba de los 10.000 metros después de presentar problemas de salud.

Así lo informó la Federación Atlética de Chile a través de un comunicado. “Durante la semana, el fondista nacional fue diagnosticado con Covid-19. Pese a que se esperó hasta último momento para evaluar su recuperación, este domingo por la mañana el propio deportista y su entrenador decidieron no presentarse en la pista”, comenzaron señalando en Instagram.

“La determinación se tomó pensando en su salud, ya que el Covid-19 afecta directamente el sistema cardiorrespiratorio y no se encontraba en condiciones óptimas para enfrentar una exigente prueba de 10.000 metros, menos aún bajo las condiciones climáticas de Japón”, agregaron.

“De esta manera, Ignacio Velásquez debió dar un paso al costado en lo que iba a ser su debut mundialista en Tokio”, concluyeron.

En la definición por las medallas fue el francés Jimmy Gressier el que se quedó con la presea de oro tras completar la prueba en 28:55:77, consiguiendo además su mejor marca de la temporada.

Segundo quedó el etíope Yomif Kejelcha con un registro de 28:55:83, mientras que el podio lo completó el sueco Andreas Almgren (28:56:02) quien tuvo un cerrado sprint final con el keniata Ishmael Rokitto que cruzó la meta solo 46 centésimas después.

Martina Weil va por la hazaña

La velocista Martina Weil consiguió este domingo meterse en las semifinales de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo de Tokio 2025. La chilena, ubicada en el undécimo puesto del ranking mundial y que viene de batir su propio récord nacional, tuvo una correcta carrera que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

La velocista marcó diferencias desde el inicio, marcando el segundo mejor tiempo de reacción con solo 0,185 milésimas. Luego consiguió mantener una estrecha lucha contra la actual poseedora del récord mundial, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, quien se impuso en el heat con un tiempo de 49,41 segundos.

La chilena, en tanto, ocupó el segundo lugar de la serie con una marca de 50,61 lo que le significó asegurar la clasificación directa. Además cabe destacar que obtuvo el 15° mejor tiempo de la ronda entre 51 competidoras.

Ahora Weil deberá esperar hasta el martes 16 de septiembre cuando, dese las 09.07 intente meterse en la final de la especialidad programada para el jueves 18 de septiembre.

“Estoy muy tranquila. Esta es la primera vez que paso a una semifinal y venía con muchas ganas, pero no es el objetivo principal. El objetivo es meterme a esa final. Hoy fue una carrera mesurada, inteligente”, señaló en declaraciones que compartió Panamsports.

“Como me dijo mi entrenador: ‘no inventes, no hagas cosas que no hemos hecho, haz lo que has hecho todo el año’, así que en eso me concentré. En tratar de ahorrar la mayor cantidad de energía posible, porque todavía quedan varias carreras y ahora volver el lunes (martes de Chile) y hacer la carrera de mi vida para poder pasar a esa final”, agregó.

“Muy contenta, me siento bien. Físicamente no quedé tan cansada como he quedado en ocasiones anteriores, así que ahora a volver al hotel, hacer toda la recuperación, dormir y después volver con todo”, cerró Weil.

Lee también:

Más sobre:AtletismoIgnacio VelásquezMundial de TokioTokio 2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”

Colocan la primera piedra del Complejo Deportivo Los Tilos: dan inicio a la construcción del nuevo Estadio en Renca

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Feid provoca aglomeraciones tras sorpresiva convocatoria en Providencia: municipio descarta autorización

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

“Me preguntaron qué iba a decir y fue lo que dije”: las contradicciones de Monsalve y el gobierno sobre su defensa en La Moneda

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

2.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

3.
Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Manuel Monsalve: “Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”

Manuel Monsalve: “Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por TV y streaming

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”
Chile

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”

Colocan la primera piedra del Complejo Deportivo Los Tilos: dan inicio a la construcción del nuevo Estadio en Renca

Feid provoca aglomeraciones tras sorpresiva convocatoria en Providencia: municipio descarta autorización

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información
Negocios

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

La CPC pide respetar al Banco Central tras discrepancias por efecto de las 40 horas y salario mínimo en el empleo

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos
Tendencias

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos

Cómo es NOT TV, el nuevo canal en la televisión chilena que pasará “videos hipnóticos”, virales y hasta deportes en vivo

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Sébastien Ogier conquista el WRC de Chile y toma el liderato del Mundial
El Deportivo

Sébastien Ogier conquista el WRC de Chile y toma el liderato del Mundial

Ignacio Velásquez queda fuera de los 10.000 metros del Mundial de Tokio por problemas de salud

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala
Cultura y entretención

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave
Mundo

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave

Primer ministro británico dice que “nunca entregarán” su bandera a la ultraderecha

Ucrania confirma ataque a la logística ferroviaria rusa que deja muertos y heridos

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté