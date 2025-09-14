Ignacio Velásquez queda fuera de los 10.000 metros del Mundial de Tokio por problemas de salud

El atleta chileno Ignacio Velásquez no pudo competir este domingo en la prueba de los 10.000 metros después de presentar problemas de salud.

Así lo informó la Federación Atlética de Chile a través de un comunicado. “Durante la semana, el fondista nacional fue diagnosticado con Covid-19. Pese a que se esperó hasta último momento para evaluar su recuperación, este domingo por la mañana el propio deportista y su entrenador decidieron no presentarse en la pista”, comenzaron señalando en Instagram.

“La determinación se tomó pensando en su salud, ya que el Covid-19 afecta directamente el sistema cardiorrespiratorio y no se encontraba en condiciones óptimas para enfrentar una exigente prueba de 10.000 metros, menos aún bajo las condiciones climáticas de Japón”, agregaron.

“De esta manera, Ignacio Velásquez debió dar un paso al costado en lo que iba a ser su debut mundialista en Tokio”, concluyeron.

En la definición por las medallas fue el francés Jimmy Gressier el que se quedó con la presea de oro tras completar la prueba en 28:55:77, consiguiendo además su mejor marca de la temporada.

Segundo quedó el etíope Yomif Kejelcha con un registro de 28:55:83, mientras que el podio lo completó el sueco Andreas Almgren (28:56:02) quien tuvo un cerrado sprint final con el keniata Ishmael Rokitto que cruzó la meta solo 46 centésimas después.

Martina Weil va por la hazaña

La velocista Martina Weil consiguió este domingo meterse en las semifinales de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo de Tokio 2025. La chilena, ubicada en el undécimo puesto del ranking mundial y que viene de batir su propio récord nacional, tuvo una correcta carrera que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

La velocista marcó diferencias desde el inicio, marcando el segundo mejor tiempo de reacción con solo 0,185 milésimas. Luego consiguió mantener una estrecha lucha contra la actual poseedora del récord mundial, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, quien se impuso en el heat con un tiempo de 49,41 segundos.

La chilena, en tanto, ocupó el segundo lugar de la serie con una marca de 50,61 lo que le significó asegurar la clasificación directa. Además cabe destacar que obtuvo el 15° mejor tiempo de la ronda entre 51 competidoras.

Ahora Weil deberá esperar hasta el martes 16 de septiembre cuando, dese las 09.07 intente meterse en la final de la especialidad programada para el jueves 18 de septiembre.

“Estoy muy tranquila. Esta es la primera vez que paso a una semifinal y venía con muchas ganas, pero no es el objetivo principal. El objetivo es meterme a esa final. Hoy fue una carrera mesurada, inteligente”, señaló en declaraciones que compartió Panamsports.

“Como me dijo mi entrenador: ‘no inventes, no hagas cosas que no hemos hecho, haz lo que has hecho todo el año’, así que en eso me concentré. En tratar de ahorrar la mayor cantidad de energía posible, porque todavía quedan varias carreras y ahora volver el lunes (martes de Chile) y hacer la carrera de mi vida para poder pasar a esa final”, agregó.

“Muy contenta, me siento bien. Físicamente no quedé tan cansada como he quedado en ocasiones anteriores, así que ahora a volver al hotel, hacer toda la recuperación, dormir y después volver con todo”, cerró Weil.