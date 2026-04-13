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    Inauguran los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá con más de 200 deportistas del Team Chile

    La delegación nacional desfiló en el estadio Rommel Fernández en una jornada donde también las autoridades sostuvieron importantes reuniones.

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    El Team Chile desfiló en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá. Foto: Sebastián Álvarez/COCh.

    Este se inauguraron los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se desarrollan en Panamá entre el 12 y el 25 de abril, reuniendo a más de 2.000 atletas de 15 países del continente.

    La ceremonia inaugural se realizó en el Estadio Rommel Fernández, de Ciudad de Panamá, marcando el inicio de una competencia clave para el desarrollo del alto rendimiento juvenil en la región. En esta instancia, el Team Chile participa con una delegación de más de 200 deportistas, cuya misión es financiada por el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deportes (IND), con una inversión de $ 436.586.275.

    Los deportistas estuvieron acompañados por las autoridades del deporte, como el presidente del Comité Olímpico Miguel Ángel Mujica y la ministra Natalia Duco, quien además participó XXXVIII Asamblea General de Odesur, donde destacó el posicionamiento de Chile como sede de grandes eventos deportivos.

    “Chile ha demostrado con hechos que tiene la capacidad, la infraestructura y el talento humano para organizar eventos de nivel mundial. Lo hicimos con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, y lo hemos seguido consolidando con hitos como la AmeriCup femenina, el Mundial de Ciclismo, el Mundial de Fútbol Juvenil, y también con el próximo Mundial de Olimpiadas Especiales que recibiremos en nuestro país”, afirmó.

    La ministra Natalia Duco y el presidente del COCh Miguel Ángel Mujica se reunieron con diversas autoridades en Panamá. Foto: Mindep.

    “Hoy miramos el futuro con ambición: se vienen los Juegos Suramericanos de Playa en Iquique y estamos soñando en grande, porque Chile tiene las condiciones para proyectarse incluso como sede de unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Este camino no solo fortalece el deporte, sino que posiciona a nuestro país en el escenario global, generando oportunidades, desarrollo y orgullo para todos y todas”, agregó.

    Durante su visita, la ministra también sostendrá reuniones con la presidenta regional de Olimpiadas Especiales, Claudia Echeverry, y con el embajador de Chile en Panamá, Alejandro Sfeir, con el objetivo de avanzar en la coordinación de futuros eventos internacionales que se desarrollarán en nuestro país, entre ellos los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales.

    Más sobre:Juegos Suramericanos de la JuventudMindepTeam ChileNatalia DucoMiguel Ángel MujicaCOCh

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