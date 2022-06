Iván Morales analiza su opaco primer semestre sin goles en el Cruz Azul: “Tuve mucha mala suerte”

No ha sido un buen primer semestre para Iván Morales en México. El delantero formado en Colo Colo emigró al país azteca a principio de año, para firmar en el Cruz Azul, luego de una destacada temporada en el Cacique. Sin embargo, el ariete ha estado lejos de su mejor nivel y no ha conseguido afianzarse en la Máquina Celeste.

El atacante ha disputado un total de 19 partidos desde su llegada a la Liga MX. Sin embargo, no registra goles de momento, pese a que sí ha concedido una asistencia. Sabe que su rendimiento no ha sido el esperado, aunque confía en que podrá recuperar su mejor versión para ganarse un puesto entre los titulares durante el Torneo de Apertura 2022, certamen que su escuadra disputará con nuevo entrenador, tras la llegada del uruguayo Diego Aguirre a la banca.

En diálogo con UDN, Morales analizó lo que fue la campaña de su club en el pasado Clausura 2022. “Yo creo que teníamos opción de seguir avanzando y los resultados no se dieron. Hay que dejarlo atrás y aprender de eso. Yo en verdad me he sentido súper bien y súper cómodo en el club”, dijo el Tanque.

Sobre su difícil momento frente al arco rival, el delantero explicó los motivos que ha su juicio le han generado una sequía goleadora que espera dejar atrás en sus próximos partidos. “Espero este semestre la pelota entre, es lo que se necesita como delantero. Tuve mucha mala suerte, era increíble, que las pelotas que pegaron en el palo no entraran como contra Tigres, no lo podía creer”, expresó el futbolista de 22 años.

Finalmente, el oriundo de Longaví adelantó lo que será la definición por el Campeón de Campeones, trofeo por el que su escuadra se medirá con el Atlas de Guadalajara. “Esperamos en este semestre hacer las cosas de la mejor manera. Es complicado, son días de entrenamientos afuera, ya la otra semana tenemos una final importante pero también sé que los que estamos trabajamos para sacar ese partido adelante y comenzar el torneo de la mejor manera”, concluyó Morales.

El ariete intentará reponerse de una amarga campaña para intentar ganarse un puesto con su nuevo estratega. La tarea no le será fácil, pues se trata de un jugador que ha sido foco de críticas. No solo por su falta de efectividad frente a la portería rival, sino que también ha sido apuntado por los hinchas por su estado físico. De todas formas, mantiene intacta la ilusión de encontrarse con su mejor juego para reivindicarse ante los ojos de los fanáticos, quienes por ahora no están contentos con la era de Morales en el equipo.