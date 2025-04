Joaquín Niemann saca la voz en la previa del Masters de Augusta: “Es un desafío grande que tengo”

Sus resultados en el LIV Golf de Miami, hacían pensar que Joaquín Niemann iba a llegar al primer Major del año, el Master de Augusta, más desanimado. O quizás, menos entusiasmado que lo que aparentó en su primera aparición en Georgia.

Es que si bien, el golfista nacional exhibió un leve repunte en la jornada del sábado pasado, lo realizado durante los tres días de competencia no fue bueno. O, al menos, no fue similar al nivel que había mostrado al momento de consagrarse en las fechas de Adelaida y Singapur.

Finalmente, se ubicó en el T33 y fue un mal apronte para las difíciles jornadas que vivirá durante este fin de semana. "Han habido semanas buenas, otras no tan buenas, pero eso es lo entretenido de este deporte", lanzó el chileno. Y enseguida mostró su optimismo: “Estoy feliz de haber recibido la invitación. Vengo jugando buen golf, he aprendido harto este último tiempo”.

Niemann fundamenta sus esperanzas en las doble coronación que ha tenido este año y en que llega a esta justa con bastante experiencia acumulada. “Es el premio al buen golf que he estado jugando durante estos años. Lamentablemente como no tengo buen ranking mundial sí he sido reconocido por Augusta al darme estas invitaciones”, señaló.

Pero el santiaguino no quiere sólo competir en Estados Unidos. Lo quiere ganar y para ello, asegura estar listo. “Es un desafío grande que tengo y algo que no he podido lograr en mi carrera. Pero sé que no es nada más que tiempo, el juego ha estado ahí y es solo que llega situación correcta en el momento correcto y voy a estar preparado para eso”, concluyó.

¿Puede lograrlo? Alejandro Perić, director del Astara Chile Classic, le comentó a El Deportivo que el “Joaquín es el mejor jugador del LIV, sin dudas. Creo que está en su mejor momento porque ha madurado y tiene harta experiencia porque ha sido siempre muy talentoso. Ahora, en pocas semanas más, va a tener una prueba de fuego muy importante que es el Masters de Augusta, el torneo más tradicional y famoso del golf mundial. Ahí se va a enfrentar a los mejores golfistas del planeta que también están en el PGA Tour y llega con confianza”.