Joaquín Niemann tiene un arranque para el olvido en el PGA Championship

Joaquín Niemann no logró reeditar su gran temporada en el comienzo del PGA Championship, el segundo major del año. De hecho, el golfista nacional vivió una de las peores jornadas de su carrera. Una serie de tiros sobre el par lo llevó a culminar en el puesto 107° con una tarjeta de +3. Este viernes está obligado remontar para superar el corte de 70.

El comienzo fue regular, con tres tiros en par consecutivos. Luego, en el cuarto hoyo, un birdie lo hizo escalar algunas posiciones. Sin embargo, al quinto ya se notó que sería una tarde complicada, al sumar su primer bogey. Es desplome, eso sí, vino en el séptimo agujero, cuando un double bogey lo hizo caer al puesto T98.

Parecía que en su acción siguiente se redimía, con un golpe bajo el par, pero al noveno sumó, de nuevo, un impacto más de lo debido. Lo mismo que en el decimocuarto, cuando lanzó la pelota al agua.

Niemann tuvo un mal arranque en el PGA Championship.

Recién en el hoyo 16 tuvo un birdie que lo hizo escalar algunos puestos. Con eso estaba en el T107 lugar. En esa posición se mantuvo.

Por otro lado, la tabla es liderada por Cameron Davis, que tiene una tarjeta de -6.

Las críticas a Niemann

Luego de ganar el LIV en México, Niemann habló a El Deportivo de las diferencias que experimenta entre el circuito árabes y los major, junto a las críticas que recibe por la diferencia de rendimiento entre ambos. “No las veo mucho, pero sí obviamente las he escuchado y eso se crea porque hay bastante expectativa de un buen resultado y eso crea bastante narrativa y bastantes temas. A todos los jugadores, a todos los deportistas, los critican y obviamente los critican hasta que rinden. Y creo que una vez que rinden también los siguen criticando. La verdad yo sé cuál es mi enfoque, en qué es lo que me tengo que concentrar. Todo lo que va detrás del media y de lo que se habla; de los críticos y todo eso, al final le crea valor a mi nombre, a mi marca y eso nada más suma. Al final siempre va a haber críticas”, comentó.

“He visto resultados en todos los lugares donde juego. Cuando recién me vine al LIV, me costó mucho jugar y agarrar ritmo. Me terminé adaptando y creo que soy alguien que se adapta mucho a las situaciones y esta no es más que otra de ellas. Me ha costado un poco hasta el momento, pero sigo adaptándome; sigo tratando de buscar respuestas y sé que van a aparecer. Por lo bueno que soy, sé que en algún momento van a aparecer y el avión va a despegar”, añadió.