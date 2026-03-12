SUSCRÍBETE
    Joaquín Niemann tiene un auspicioso comienzo en el LIV de Singapur

    El golfista nacional llega como campeón defensor al torneo, donde recuperó algunas de sus mejores sensaciones tras la floja actuación del fin de semana pasado en Hong Kong.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann tuvo un auspicioso debut en Singapur. Chris Trotman/LIV Golf

    “Creo que jugué uno de mis mejores partidos el año pasado aquí mismo, así que es bueno estar de vuelta y sentir el aire de la comunidad, sentir el calor y ver lo bueno que es este campo”, decía Joaquín Niemann en la víspera de su estreno en la cuarta fecha del LIV Golf en Singapur.

    La parada es especial para el chileno, pues llegó como campeón defensor tras su espectacular desempeño del año pasado: “Me encanta estar aquí. También tengo muy buenos recuerdos. Es agradable estar aquí, agradable estar de vuelta en un lugar donde se guardan muchos buenos recuerdos”, había comentado a su llegada a la nación asiática.

    Al menos, la primera ronda fue bastante auspiciosa en comparación a lo vivido el fin de semana pasado en Hong Kong, donde se desplomó hasta el puesto 41, muy lejos de su mejor nivel. En Sentosa recuperó algunas de sus mejores sensaciones y finalizó el día en el duodécimo lugar, con -2.

    A pesar de que fue bastante irregular en su tránsito por los 18 hoyos, pudo lograr más aciertos que errores. Consiguió siete birdies y cinco bogeys, que le permitieron quedar a dos golpes de los cuatro líderes que dejó el día inicial: Richard T. Lee, Lee Westwood, Bryson DeChambeau y Jon Rahm.

    Sufre por equipos

    En cuanto a su desempeño por equipos, la actuación del talagantino fue la mejor de Torque junto a la del mexicano Carlos Ortiz, quien también terminó duodécimo. Sin embargo, el colombiano Sebastián Muñoz remató 39º y el azteca Abraham Ancer, 53º, lo que conspiró contra un mejor resultado en la tabla por equipos, donde el elenco latinoamericano se ubica en la octava posición, con +3 en la sumatoria total.

    Este viernes, Joaquín Niemann buscará acercarse a los líderes y también empezar a enderezar definitivamente el rumbo tras un discreto comienzo en el circuito del que ha sido subcampeón en las últimas dos temporadas.

