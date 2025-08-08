Joaquín Niemann tiene un estreno para el olvido en el LIV de Chicago y Mito Pereira renace en la primera ronda

Joaquín Niemann puede coronarse campeón del LIV Golf este fin de semana. Para que esto suceda, el talagantino tiene que terminar entre los 17 primeros, si es que no gana el título en la fecha de Chicago o apostar por otras fórmulas. Sin embargo, las cosas no empezaron bien y esa posibilidad está en entredicho.

En el Bolingbrook Golf Club, Joaco y su escolta Jon Rahm comenzaron en el mismo grupo, que completó Bubba Watson. Eso sí, la suerte de los dos principales aspirantes a la corona fue absolutamente dispar. Mientras el español comenzó con un bogey y se recuperó rápidamente para entrar en el grupo de avanzada, el chileno tuvo una primera mitad del recorrido desastrosa, principalmente por sus errores desde el tee al no poder controlar las distancias.

Un bogey en el tercer hoyo hacía presagiar que la jornada no sería sencilla. Esta sensación se confirmó de la peor forma en la octava bandera, cuando encajó un triple bogey, que lo relegó a las últimas posiciones de la tabla.

En la segunda parte de la ronda, Niemann entró un poco más en sintonía con su juego y consiguió sus primeros dos birdies de la ventosa tarde, pero dos nuevos bogeys en el 16 y 17 lo entramparon severamente. Cerró con un acierto en el 18, para irse en el puesto 45, con 74 impactos (+3) y una sensación menos amarga.

Mito sonríe

Quien vivió la otra cara de la moneda fue Mito Pereira. El golfista nacional pelea por no descender y en la primera ronda mostró lo mejor de su repertorio para ubicarse noveno, con 69 golpes (-2).

El oriundo de Pirque comenzó desde el hoyo 12 y consiguió birdies en el 14, 18 y en el cuatro. Mientras que falló solamente en el primero. Su marcha triunfal continuó en el sexto, donde logró otro birdie, poniéndose momentáneamente en el segundo puesto. Luego, un fallo en el octavo lo hizo rezagarse un poco, pero se mantuvo en una posición expectante de cara a las otras dos rondas.