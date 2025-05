Johnny Herrera se lanza contra Arturo Vidal tras su insólita expulsión frente a Racing en la Copa Libertadores

Las críticas le llueven a Colo Colo. Cayeron por 4-0 ante Racing en Argentina, en la tercera goleada consecutiva que sufren, y sentenciaron su eliminación de la Copa Libertadores 2025. Por lo mismo, Johnny Herrera aprovechó la oportunidad para, una vez más, criticar al Cacique y, de paso, volver a hablar de Arturo Vidal, con quien a esta alturas ya tiene una rivalidad, pese a que fueron compañeros en un histórico periodo de la selección chilena.

El referente azul aseguró que las palabras del Rey presionan al plantel: “La mochila que le puso Vidal a sus compañeros, cuando hablaba siempre antes. Me gusta dar nombres, no me gusta decir cosas al azar cuando no es algo concreto, pero cuando anunciaba que ‘el lunes ganamos a Racing’ y ‘estamos listos, vamos a golear el fin de semana’, le metes una presión a tus compañeros de forma directa“, comenzó diciendo en TNT Sports.

Además, tuvo palabras para la insólita expulsión del mediocampista en Avellaneda por hacer gestos mostrando las dos Copa América ganadas con la Roja: “Te están metiendo la pelota en la ra... ¿Qué posibilidad tienes de burlarte del hincha contrario o de los jugadores rivales si te están pasando por encima? Hay que tener un poco de tino. Yo cuando jugaba no era el más noble, pero nunca tuve un problema con un compañero o un rival. Todas sus acciones le terminan jugando en contra”, cerró.

“Prometían mucho más que yo a las tres de la mañana”

Herrera también aprovechó de recordar las palabras de los futbolistas de Colo Colo luego de ganarle el título a la U en 2024: “Cuando terminando el año pasado Almirón se burlaba de Álvarez. Correa, que ahora no le hace un gol a nadie, riéndose del rival cuando llevaba cuatro meses en el país jactándose tantas cosas, cuando viene la vuelta los porrazos son más fuertes y se tienen que hacer cargo“.

Foto: Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

“Esta gente prometía mucho más que yo a las tres de la mañana, pero cuando eres tan populista te caen las cosas en la cara y eso le pasa a Colo Colo, y no abarca sólo al que habla, los abarca a todos y nadie le pone el control a ese tipo de jugadores que está contaminando”, añadió.

Por último, puso de ejemplo a Universidad de Chile en comparación a lo que ocurre en los albos, algo que también ya ha hecho antes: “La U hoy por hoy es una taza de leche, era lo que se veía y Colo Colo, diferencialmente, prometiendo no sé cuántas cosas en su aniversario, tiraron la casa por la ventana y gastaron. Acá lo dijimos, este equipo lo más probable es que tenga un problema económico, porque el mercado lo tiró y es lo que pasa ahora. Muchas veces en la vida hay que tener un poquito de equilibrio, porque cuando vienen estas cosas, el portazo te cae fuerte”, cerró.