Jorge Valdivia repasa al técnico que puso fin a su ciclo en la Roja: “Fue difícil aceptarlo”

Futbol, Brasil vs Chile El jugador de la seleccion chilena Jorge Valdivia, derecha, se lamenta tras el tercer gol de Brasil durante el partido claisificatorio al mundial de Rusia 2018 disputado en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil. 10/10/2017 Andres Pina/Photosport Football, Brazil vs Chile Chilean player Jorge Valdivia, right, reacts after the third goal of Brazil during the Russia 2018 world cup qualification match at the Allianz Parque stadium in Sao Paulo, Brazil. 10/10/2017 Andres Pina/Photosport

Jorge Valdivia fue parte de uno de los momentos más gloriosos del fútbol chileno. El volante nacional consiguió levantar el trofeo de la Copa América de Chile 2015 siendo parte de la llamada Generación Dorada.

Tras ello, llegó un cambio de técnico. Tras la salida de Jorge Sampaoli del banco nacional, el Equipo de todos pasó a estar a cargo de Juan Antonio Pizzi.

A pesar de lo mostrado el año anterior, Valdivia no fue parte de la convocatoria para la Copa América Centenario que se disputó en Estados Unidos, siendo este uno de los puntos que comenzaron a marcar el fin del paso del Mago por la Selección.

“Evaluamos el rendimiento actual, el nivel de competencia en el que participa, el estado físico, el estado de salud, los antecedentes que tienen en sus equipos y tratamos de que la combinación para la nominación sea la mejor”, explicó Pizzi en la oportunidad tras dar a conocer el listado de jugadores que viajarían a Norteamérica.

Ahora, en diálogo con Pedro Carcuro, Valdivia trató la decisión del adiestrador transandino. “Se habló que fue por la liga árabe donde yo jugaba, pero después igual me llamó para un partido de Eliminatorias”, recordó sobre el fin del proceso eliminatorio para el Mundial de Rusia 2018.

“Fue difícil aceptarlo. Yo me consideraba jugador de selección. Pero ya quedarse en el lamento no viene en el momento actual”, reconoció. “Más allá de lo que pasó, soy agradecido de todo lo que viví en la selección”, agregó Valdivia.

La mejor selección

Más adelante en la conversación intentaron buscar a la mejor Selección Chilena, siendo la elegida la de 2015 por romper la sequía de títulos para la historia nacional.

“Nosotros nos diferenciábamos por la toma de decisiones, que fue rematar al arco. Lo que hoy les falta. La mejor selección chilena de todos los tiempos. Nos portábamos como niños buenos. El jugador chileno es rebelde por historia. Fue el inicio de algo tan lindo”, argumentó.

De hecho, puso el modo de enfrentar los partidos de Jorge Sampaoli por sobre la de Marcelo Bielsa. “Lo que pasa es que Bielsa fue un gestor, un formador. Tuvo la suerte de encontrarse con la mayoría de nosotros muy jóvenes. Hacíamos caso a alguien de la jerarquía de Marcelo Bielsa”, remarcó.

“Viene una generación exitosa de la U, y la conquista de la Copa Sudamericana. Había experiencia de la selección y una nueva generación de cracks. Además Alexis y Arturo ya estaban consagrados en Europa. Por ahí se va a generar ciertas rencillas. Pero con Sampaoli jugamos mucho mejor que con Bielsa”, cerró Valdivia.