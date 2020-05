Jorge Yunge, nuevo director de la ANFP: “La prioridad es retornar lo antes posible al fútbol”

Jorge Yunge fue electo como director de la ANFP. El ex dirigente de Rangers, del llamado grupo de la gobernabilidad, acompañará a Moreno hasta el 30 de julio tras obtener 25 votos en las elecciones de ayer.

¿Habló con Moreno?

Me llamó al poco rato de terminar el consejo. Me agradeció la posibilidad de acompañarlo en esta transición. Renunciar fue su decisión, se aceptó y ahora no hay que mirar atrás. Nos vienen 60 días por delante. Tenemos que trabajar mucho para sacar todos los temas de contingencia adelante.

¿Moreno gobernará con plenas facultades?

Todos los temas futuros deben resolverse a través de un directorio. El directorio debe actuar por mayoría. Todo lo que se resuelva, se va a resolver por mayoría.

¿Le preocupa la posición que tome la rebelión?

Yo doy vuelta la hoja. Considero que ya no existe rebelión, ni gobernabilidad, ni nada por el estilo. Todos los clubes estamos en pro del fútbol y de sacar esto adelante. Se necesita el apoyo de todos, no de un lado o del otro.

¿Cuál será el objetivo para estos dos meses?

Mañana (hoy) tenemos el primer directorio. Aspiramos a tener el mayor ordenamiento posible dentro de la ANFP, poder trabajar con el apoyo de los clubes. Acá hubo una elección, pero terminado esto nos debemos a todos los presidentes. No hay que hacer diferencias.

¿Cuál será la prioridad?

La prioridad es retornar lo antes posible al fútbol, en la medida que se den las condiciones de salud suficientes.

¿Y los conflictos con CDF y Mediapro?

El tema lo está viendo una comisión integrada por varios clubes. Como directorio tenemos que sumarnos para sacar esto adelante. No quiero entrar en detalle aún.

Fue candidato a la mesa de Moreno hace menos de un mes y rechazó la invitación. Hoy vuelve y gana. ¿Cómo lo explica?

La vez anterior no se dio el tema para salir adelante. Era distinto, estaba yo y Johan Giesse. Hubo una oposición importante que no permitió llevar adelante ese consejo. Y opté por renunciar, no me sentí cómodo en ese escenario. Hoy el escenario es distinto. Hoy se puede decir que la ANFP tiene un directorio, se puede administrar. Bajo esa mirada acepté.

¿De reojo mira la elección de julio?

No, yo al menos estoy enfocado en solo trabajar estos dos meses. Tengo que tomar con responsabilidad la votación de los clubes para que el 31 de julio entreguemos una ANFP lo más ordenada posible.