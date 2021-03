Keitel: “Algunos dirigentes han demostrado que no son aptos para el cargo”

El diputado y ex velocista olímpico Sebastián Keitel presentó en julio de 2018 el proyecto de ley que sirvió como piedra angular para la creación del nuevo protocolo anti abusos del deporte chileno. Es por ese motivo que la baja participación de las organizaciones deportivas en dicho texto ha molestado al que fuese el hombre más rápido del país. Solo 92 instituciones han adoptado los requerimientos de la norma a 17 días de que esta entre en vigor. Un número prácticamente absurdo cuando se tiene en cuenta que en el país hay 25.118 entes deportivos.

“Encuentro insólito que un porcentaje tan bajo se esté tomando las cosas en serio. Hay que tomar conciencia de que esto es algo muy importante. Los dirigentes son los máximos responsables de que esto funcione. Tienen que asumir lo que la ley exige, porque a la larga van a ser ellos mismos lo más perjudicados al no poder postular a los recursos económicos”, comentó a El Deportivo, Keitel.

“Hay un problema cultural de la sociedad chilena. Algunos dirigentes han demostrado que no son aptos para el trabajo que están haciendo. Existe una falta de interés en asumir el acoso, que es algo que pasa mucho más de lo que creemos”, fue otro de los descargos del representante de Chile en los Juegos de Atlanta 1996.

Sobre las declaraciones de la ministra Cecilia Pérez, donde se aseguró que quien no cumpla la norma, no recibirá financiamientos, el parlamentario apoyó los comentarios. Aunque destacando lo lamentable de que la situación haya tenido que llegar a esta instancia. “Está en lo correcto. Por mala gestión de los dirigentes, tenemos que llegar a estar amenazas que son lógicas. Ojalá se diera de manera natural, pero hay muchos que no logran entenderlo. Ahora tienen que asumir las posibles sanciones”, continuó opinando el político de 48 años.

De todas formas asumió que hubo una falta de difusión de la normativa. “Tanto el Ministerio, como el IND, el COch y los políticos propulsores, como yo, debimos generar un convencimiento, promoviendo e incentivando esta ley”.

Finalmente se mostró decepcionado por el panorama actual que atraviesa el protocolo. “Cuando promoví el proyecto lo conversé con muchas instituciones y todas se mostraron comprometidas, pero lamentablemente ahora estamos en esta situación. De manera urgente los directivos deben asumir la norma y no esperar las sanciones”, concluyó el diputado del distrito ocho.