La ANFP estudia darle un giro radical a la Segunda División

La tercera categoría del fútbol chileno está en la mira. La Segunda División como es conocida desde sus orígenes a finales de 2011, enfrenta un complicado escenario que afecta directamente a los clubes que la componen.

La ANFP se encuentra estudiando la opción de darle un giro radical a la categoría. Uno de los planes que analizan consiste en desligarse de la Segunda División, entregándola a la Federación de Fútbol de Chile los costos asociados a esta última. De esta manera sería la FFCh, la misma que maneja los dineros de la Selección, la encargada de asumir los costos asociados a la realización de este tipo de torneos.

Crisis económica

La crisis económica golpea a la Segunda División. Uno de los conjuntos que ya no puede más es San Antonio Unido. El club del timón y la gaviota ya no tiene recursos para seguir funcionando. Hace algunas semanas el presidente del SAU, Guillermo Lee, señaló a El Deportivo que “el club cayó en insolvencia. En abril no pudimos pagar los sueldos en la fecha y ahí comienza el desfase. Tratamos de mejorar la situación en los meses siguientes, en los que pudimos cumplir con lo que debíamos. En julio, San Antonio Unido quedó sin recursos. Esa es la realidad”.

Pero lejos de dejar este escenario como un caso aislado, el directivo apuntó que todos los integrantes de la categoría están pasando por situaciones similares. “Más que formalmente, los clubes de Segunda División estamos todos en quiebra. Nosotros hemos gastado unos $ 600 millones. El aporte de privados, en nuestro caso ha sido poco. Apenas de unos $ 45 millones, contra 200 y 300 millones de pesos en los primeros años”, detalló.

“Mantener el club se ha hecho insostenible. Hemos tratado de venderlo, de cederlo. No nos queda más que asumir la insolvencia. Si esto no cambia, tendremos que entrar a los procesos de liquidación concursal. Estamos intentando seguir funcionando, pero no puedo asegurar que los jugadores y el cuerpo técnico quieran seguir. Va a depender de la voluntad de ellos”, cerró Lee.

El diagnóstico de la Segunda División

Poco después, los equipos que conforman la categoría lanzaron un comunicado conjunto en el que explicaron la situación que viven. “La falta de apoyo económico por parte de la ANFP, coaptada por el Consejo de Presidentes de Clubes es la principal causa de la crisis por la que atraviesa la Segunda División Profesional”, acusaron.

“Al relegarnos a un plano marginal, limitan nuestros recursos para competir de manera equilibrada. A diferencia de los clubes de Primera A y Primera B, que perciben importantes ingresos por derechos de televisación, nuestra categoría no cuenta con los recursos ni con la infraestructura necesaria, lo que hace inviable la competencia y pone en riesgo la continuidad de numerosos clubes”, plantearon.

El origen de la categoría

La Segunda División se originó a finales de 2011 cuando la administración de la ANFP estaba a cargo de Sergio Jadue. En noviembre de ese año el Consejo de Presidentes aprobó crear la categoría que mediaría entre la Primera B y la Tercera División, con jugadores de categoría Sub 25.

Esta estaría integrada por seis equipos de la Tercera, mientras que otros seis serían filiales de los equipos de la Primera División. Estos últimos no podrían ascender, pero sí obtener premios en dinero.

Todos los clubes que se unirían desde la Tercera División debían cumplir con algunos requisitos, entre ellos presentar solvencia económica y representatividad en su zona de origen, teniendo como premio un cupo para ascender a la Primera B.

Entre las restricciones se estableció que no tendrían ni voz ni voto en el Consejo de Presidentes y no recibirían dinero de la televisación de los partidos.

La puesta en marcha de la competencia arrancó en 2012 teniendo a Deportes Melipilla, Deportes Temuco, Fernández Vial, Iberia y Provincial Osorno como representantes de la Tercera División, además de Deportes Copiapó, cuadro que venía de perder la categoría.

Por su parte, los clubes filiales fueron Audax Italiano B, Colo Colo B, Rangers B, Unión Española B y Unión San Felipe B.