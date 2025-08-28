La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”

Daniel Garnero busca afianzar la regularidad en Universidad Católica. El técnico prepara el partido ante Cobresal, que será un duelo crucial para uno de los objetivos del cuadro precordillerano: conseguir la clasificación a copas internacionales. Los cruzados recibirán a los mineros en el remozado Claro Arena, que se estrenó con un triunfo ante Unión Española.

“Es un partido importantísimo y es muy importante que veamos eso, que el siguiente partido es el más importante de todos. De lo que nos viene, lo más importante es el fin de semana. Si nosotros hacemos un buen partido y obtenemos un buen resultado, nos va a dar más seguridad y confianza para lo que queda de torneo”, comenzó señalando el estratega.

Garnero se refirió a la lesión de Fernando Zampedri, quien sufrió un desgarro tras inaugurar las redes en el Claro Arena No descartó su presencia por completo: “Vamos a esperar más cerca del fin de semana. Fer es un jugador muy importante dentro del plantel, dentro del equipo, pero a veces no le toca estar y hay que reemplazarlo. Por eso es que el resto del equipo tiene que estar listo y preparado para estar a la altura de la situación”, indicó.

“Reemplazar a un jugador de esas características no es sencillo, por eso el que está esperando tiene que estar atento, expectante y con muchas ganas; y suplir alguna diferencia con ímpetu, ganas, deseo y que salgan las cosas bien. Lo bueno es que la semana siguiente no hay partido. Vamos yendo día a día. Está evolucionando bien. Seguramente que en el parte médico van a estar más detallados los tiempos”, continuó.

También habló sobre los ajustes que deberá hacer para suplir algunas posiciones: “Me gustan los futbolistas que pueden cumplir distintas funciones en el campo. Me gusta mucho más cuando puedes modificar sin hacer ninguna modificación externa dentro del mismo partido. Todavía no lo hicimos, pero una vez que el equipo se afiance y esté más acostumbrado a la idea de juego, se puede realizar. Hoy tenemos algunas dificultades y vamos a ver si las definimos entre hoy y mañana para darle seguridad al que le toque el fin de semana”, dijo.

El análisis de Garnero

El técnico cruzado valoró el nivel de la Liga de Primera: “Veo un torneo muy parejo. Muchas veces me preguntan por la posición en la tabla de equipos que nos toca enfrentar, pero yo veo una paridad muy grande, una intención de juego en la gran mayoría de los equipos. Estando en otras ligas, los equipos que quizás pelean el descenso, son mucho más cuidadosos, intentan jugar poco o jugar por arriba. Acá no, hay mucha intención de juego, tienen buenos futbolistas, entonces se termina haciendo un trámite donde va a depender de cómo estés tú también”, aseveró.

Finalmente, destacó los últimos resultados de la UC, que lleva dos triunfos seguidos, pero aseguró que aún falta mejorar en ciertos aspectos: “Estos últimos partidos tuvimos muy buenos resultados, que es lo más importante, pero todavía nos quedan cosas para ver al ideal que me gustaría. Me gustaría defender mucho más con la pelota, jugar más en campo rival cuando estamos ganando, pero hay veces que no se puede porque el rival también juega, por cuestiones externas, por lo que sea. Nos está costando sostener el nivel de intensidad, sostener la tenencia. A mí me gustan las tenencias para cansar al rival, para desgastarlo, para traerlo y generar el espacio para aprovechar con efectividad. Si logras eso, es el ideal. Estamos trabajando y nos va a llevar un poco más de tiempo, pero mientras tengas el resultado, corregir y mejorar es mucho más sencillo”, cerró.