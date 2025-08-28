SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”

El técnico cruzado analizó el crucial duelo ante Cobresal del próximo sábado 30 de agosto y se refirió a la sensible baja de Fernando Zampedri, aunque no lo descartó por completo. "Vamos a esperar más cerca del fin de semana", indicó.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Daniel Garnero en la inauguración del Claro Arena ante Unión Española. Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Daniel Garnero busca afianzar la regularidad en Universidad Católica. El técnico prepara el partido ante Cobresal, que será un duelo crucial para uno de los objetivos del cuadro precordillerano: conseguir la clasificación a copas internacionales. Los cruzados recibirán a los mineros en el remozado Claro Arena, que se estrenó con un triunfo ante Unión Española.

Es un partido importantísimo y es muy importante que veamos eso, que el siguiente partido es el más importante de todos. De lo que nos viene, lo más importante es el fin de semana. Si nosotros hacemos un buen partido y obtenemos un buen resultado, nos va a dar más seguridad y confianza para lo que queda de torneo”, comenzó señalando el estratega.

Garnero se refirió a la lesión de Fernando Zampedri, quien sufrió un desgarro tras inaugurar las redes en el Claro Arena No descartó su presencia por completo: “Vamos a esperar más cerca del fin de semana. Fer es un jugador muy importante dentro del plantel, dentro del equipo, pero a veces no le toca estar y hay que reemplazarlo. Por eso es que el resto del equipo tiene que estar listo y preparado para estar a la altura de la situación”, indicó.

“Reemplazar a un jugador de esas características no es sencillo, por eso el que está esperando tiene que estar atento, expectante y con muchas ganas; y suplir alguna diferencia con ímpetu, ganas, deseo y que salgan las cosas bien. Lo bueno es que la semana siguiente no hay partido. Vamos yendo día a día. Está evolucionando bien. Seguramente que en el parte médico van a estar más detallados los tiempos”, continuó.

También habló sobre los ajustes que deberá hacer para suplir algunas posiciones: “Me gustan los futbolistas que pueden cumplir distintas funciones en el campo. Me gusta mucho más cuando puedes modificar sin hacer ninguna modificación externa dentro del mismo partido. Todavía no lo hicimos, pero una vez que el equipo se afiance y esté más acostumbrado a la idea de juego, se puede realizar. Hoy tenemos algunas dificultades y vamos a ver si las definimos entre hoy y mañana para darle seguridad al que le toque el fin de semana”, dijo.

El análisis de Garnero

El técnico cruzado valoró el nivel de la Liga de Primera: “Veo un torneo muy parejo. Muchas veces me preguntan por la posición en la tabla de equipos que nos toca enfrentar, pero yo veo una paridad muy grande, una intención de juego en la gran mayoría de los equipos. Estando en otras ligas, los equipos que quizás pelean el descenso, son mucho más cuidadosos, intentan jugar poco o jugar por arriba. Acá no, hay mucha intención de juego, tienen buenos futbolistas, entonces se termina haciendo un trámite donde va a depender de cómo estés tú también”, aseveró.

Finalmente, destacó los últimos resultados de la UC, que lleva dos triunfos seguidos, pero aseguró que aún falta mejorar en ciertos aspectos: “Estos últimos partidos tuvimos muy buenos resultados, que es lo más importante, pero todavía nos quedan cosas para ver al ideal que me gustaría. Me gustaría defender mucho más con la pelota, jugar más en campo rival cuando estamos ganando, pero hay veces que no se puede porque el rival también juega, por cuestiones externas, por lo que sea. Nos está costando sostener el nivel de intensidad, sostener la tenencia. A mí me gustan las tenencias para cansar al rival, para desgastarlo, para traerlo y generar el espacio para aprovechar con efectividad. Si logras eso, es el ideal. Estamos trabajando y nos va a llevar un poco más de tiempo, pero mientras tengas el resultado, corregir y mejorar es mucho más sencillo”, cerró.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalUniversidad CatólicaUCDaniel GarneroCobresal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones

Ganancias de Echeverría Izquierdo se disparan al primer semestre, pero el segmento habitacional reporta pérdidas

Viña Villard: vinos de autor en el Valle de Casablanca

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

RN pide a Servel impugnar candidatura de Daniel Jadue a la Cámara tras ser ratificado como acusado en caso Farmacias Populares

IPSA y S&P 500 logran nuevos máximos históricos, y el índice selectivo se acerca a su mejor rendimiento mensual en dos años

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones
Chile

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones

RN pide a Servel impugnar candidatura de Daniel Jadue a la Cámara tras ser ratificado como acusado en caso Farmacias Populares

El cuarto desde mayo: llega al país vuelo con otros 18 chilenos deportados por Estados Unidos

Ganancias de Echeverría Izquierdo se disparan al primer semestre, pero el segmento habitacional reporta pérdidas
Negocios

Ganancias de Echeverría Izquierdo se disparan al primer semestre, pero el segmento habitacional reporta pérdidas

IPSA y S&P 500 logran nuevos máximos históricos, y el índice selectivo se acerca a su mejor rendimiento mensual en dos años

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso
Tendencias

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”
El Deportivo

La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”

La locura del Kairat Almaty cuando se enteró de que se cruzaría con el Real Madrid

Con promesa incluida: el potente recado de Lucas Assadi de cara al Superclásico frente a Colo Colo

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

“Alligator Alcatraz”, la cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes prevé cerrar en cuestión de días
Mundo

“Alligator Alcatraz”, la cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes prevé cerrar en cuestión de días

Milei atribuye la “lluvia de piedras” contra él a la “desesperación” política

Petro ordena el despliegue de 25.000 militares en la frontera entre Colombia y Venezuela

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”