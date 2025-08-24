Fernando Zampedri sale lesionado tras hacer el primer gol del Claro Arena: “Para mí, estoy desgarrado”

Universidad Católica tuvo un debut triunfal en su nuevo estadio, el Claro Arena. En la noche de este sábado, superó por 2-0 a Unión Española, jornada en la cual Fernando Zampedri inscribió un hito más a su extensa y laureada trayectoria por la UC: anotó el primer gol cruzado en su renovada casa. Tras el encuentro, el Toro comentó cómo vivió el partido y reconoció que terminó lesionado.

“Yo siento que me desgarré. Cuando piqué, me pegó el pinchazo en el isquio (tibial) y la pierna me quedó en el aire. Intenté seguir, pero me molestaba mucho. Igual estaba convencido de que tenía que hacer el gol”, relató el argentino nacionalizado chileno en TNT Sports. “Aunque estuviera desgarrado, seguí igual y lo hice. Es un sueño cumplido. Me asusté porque nunca me había pasado de esa manera, pero es parte del fútbol y ahora toca recuperarse”, añadió.

Más tarde, en conferencia de prensa, instancia en la que estuvo acompañado por Daniel Garnero y Juan Tagle, profundizó en lo que sintió en el campo: “Para mí estoy desgarrado, no es difícil darse cuenta. Gary (Medel) me dijo que ‘si no estaba bien, me necesitaban para lo que viene’. Y tuve que decidir si cagaba a mi compañero o seguía”.

“Como se dice en la jerga, puse ‘los huevos arriba de la mesa’ y seguí jugando. Esperé este momento tres años y lo iba a aprovechar. Estoy orgulloso de lo que hice hoy, va a quedar en la historia”, expresó frente a los medios.

Finalmente, el pentagoleador del fútbol nacional destacó la inauguración del estadio: “Se vivió una fiesta increíble. La gente estuvo muy cerca de nosotros. Yo me saco el sombrero por esta dirigencia, entregar un estadio así no es fácil. Quizás sufrimos por no poder reforzarnos, pero tenemos un plantel competitivo y vamos a luchar hasta el final con lo que tenemos”.