La baja de última hora en la Roja femenina para entrenar a Perú por la Liga de Naciones

Este viernes, la Roja femenina tiene un importante partido ante Perú en Cusco, por la fecha 3 de la Liga de Naciones para buscar los clasificados de Sudamérica al Mundial de Brasil 2027. Sin embargo, las dirigidas por Luis Mena tendrán una baja de última hora para este duelo. Se trata de Valentina Peña.

La mediocampista de Universidad Católica sufrió una gastroenteritis aguda, por lo que no será citada. La selección chilena informó la noticia a través de un comunicado.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena Femenina informa que la seleccionada nacional, Valentina Peña, ha presentado un cuadro de gastroenteritis aguda”, comenzaron escribiendo.

“Razón por la que no será citada para el partido válido por la tercera fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, donde Chile enfrentará a Perú“, añadieron.

Cabe mencionar que la joven de 19 años no había sido convocada en un principio por Luis Mena y que se sumó a la delegación nacional en los últimos días.

Luego de formar parte de las selecciones juveniles, esta iba a ser la primera experiencia de Peña en la Roja adulta.