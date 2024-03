“La cabeza del chileno puede que no esté bien”: Campeón del Mundo con Argentina detalla el trabajo que Ricardo Gareca implementará en la Roja

La Roja vuelve a la cancha durante el mes de marzo. Albania el 22 y Francia el 26 de este mes serán los primeros desafíos de Ricardo Gareca al mando del Equipo de Todos y para ello, el adiestrador argentino entregará su primera convocatoria durante la jornada de este viernes.

“Está muy metido con el tema de la Selección y de la nómina que dará esta semana”, señala Óscar Ruggeri en radio ADN. El histórico jugador argentino es uno de los buenos amigos que tiene el actual estratega del combinado nacional y por lo mismo, voz autorizada para hablar de cómo será el trabajo del transandino.

“Se van a encontrar con un técnico con total seriedad. Lo único que busca Ricardo es sacar lo mejor de cada jugador y, cada vez que Chile salga a jugar un partido, que los jugadores representen muy bien a su país”, dice el Cabezón.

Y para sacar lo mejor de cada futbolista, Gareca le da mucha importancia al trabajo sicológico y así lo confiesa el campeón del mundo con la Albiceleste en México ‘86. “Él trabaja mucho la cabeza del jugador. La cabeza del chileno puede que no esté bien por no clasificar a Mundiales en los últimos tiempos y por no poder reemplazar a la Generación Dorada. Pero, Ricardo es capaz de levantar eso y ponerlos nuevamente en competencia”, asevera Ruggeri.

Luego detalla que esto queda demostrado con la labor que hizo el DT con la oncena del Rimac, pues “la selección peruana tenía buenos jugadores, pero le costaba clasificar al Mundial. De pronto llegó Gareca, les cambió la cabeza y entendieron cómo tenían que representar a su país, ahí está la clave de todo. Es un técnico muy capaz y muy preparado”.

Y el hombre que compartió camarín con Diego Armando Maradona pone sobre la mesa el nombre de su jugador favorito de nuestro país. “Me encanta cómo es Paulo Díaz (River Plate), me encanta que se enoje, me encanta el rendimiento que tiene, por lo que veo, es un líder, es un central de Selección, de la clase de jugadores que tendría que tener un país para clasificar al Mundial”.