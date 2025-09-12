SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La copa del Mundial Sub 20 recorre el norte del país con paradas en La Tirana y Pozo Almonte

El trofeo del torneo juvenil se exhibió en una jornada marcada por la participación comunitaria, bailes tradicionales, familias y el acompañamiento del plantel de Deportes Iquique encabezado por Edson Puch.

Por 
El Deportivo
Foto: Marcelo Hernández - FIFA. Marcelo Hernandez - FIFA

El tour del trofeo de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 vivió una de sus jornadas más simbólicas en el norte del país. La presea se presentó en la explanada de La Tirana, un lugar icónico de la identidad cultural y religiosa de Chile, y luego recorrió Pozo Almonte, convocando a niñas, niños, familias y jóvenes que pudieron disfrutar de exhibiciones deportivas, bailes típicos y la presencia de Vito, la mascota oficial del torneo.

En ambas paradas, el galardón fue acompañado por autoridades locales y regionales, junto con el plantel profesional de Deportes Iquique, que se sumó a la fiesta comunitaria con su referente histórico, el delantero Edson Puch, acercando el espíritu del fútbol profesional a las nuevas generaciones.

Foto: Marcelo Hernández - FIFA. Marcelo Hernandez - FIFA

El delegado presidencial de la Región de Tarapacá, Pedro Medalla, resaltó la importancia de que del recorrido en el norte grande y en pleno Tamarugal. “El tour en nuestra región, en el corazón del Tamarugal, es un hito que nos llena de orgullo. Estar aquí, en La Tirana y en Pozo Almonte, con niñas, niños, comunidades educativas y hasta con el plantel de Deportes Iquique, refleja la importancia de descentralizar el deporte. Aunque no seamos sede del Mundial, este gesto acerca la Copa a todo Chile y nos invita a compartir el entusiasmo de esta fiesta”, afirmó.

Desde el Instituto Nacional de Deportes (IND), el director regional de Tarapacá, Hernán Muñoz, subrayó el impacto de esta parada. “Es muy relevante que la comunidad de La Tirana y de Pozo Almonte se sientan parte de este Mundial. Aquí se vive chilenidad, identidad y fútbol. La organización detrás de este tour no es menor y como IND valoramos el esfuerzo por trasladar el trofeo con todas las medidas de seguridad, logrando reunir a estudiantes, familias y autoridades en torno a este símbolo deportivo”.

Por su parte, la seremi del Deporte, Vania Llantén, destacó esta parada del Tour del Trofeo en la zona, señalando que “este recorrido pase por nuestra región demuestra que el deporte es un derecho para todos y todas. Queremos que cada niña y niño que hoy vio de cerca este trofeo sueñe con ser parte de esta historia, ya sea como futbolista, voluntario o hincha. Tarapacá vibra con el deporte y hoy quedó demostrado en esta fiesta comunitaria”.

Foto: Marcelo Hernández - FIFA. Marcelo Hernandez - FIFA

Tras la jornada en Tarapacá, el Tour del Trofeo continuará su recorrido por el país. Las próximas paradas serán el 15 de septiembre en Rancagua y el 16 de septiembre en Talca, para finalizar el 23 de septiembre en Valparaíso. Todo esto en la antesala del gran inicio del torneo, programado para el 27 de septiembre en el Estadio Nacional.

Lee también:

Más sobre:FútbolMundial Sub 20FIFAChile 2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Contraloría toma razón del decreto promulgatorio de ley que agrava penas por robo de cables

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Detienen a hombre que vendía drogas por redes sociales mientras realizaba un reemplazo en el hospital de Temuco

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

Clapes proyecta que bencinas subirán $21 por litro a partir del 18 de septiembre

Ignacio Yarur: “Es muy bueno que los tres candidatos que van punteando hayan vuelto a poner el crecimiento en su agenda”

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Tiempo libre

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Por Pata Morales

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Contraloría toma razón del decreto promulgatorio de ley que agrava penas por robo de cables
Chile

Contraloría toma razón del decreto promulgatorio de ley que agrava penas por robo de cables

Detienen a hombre que vendía drogas por redes sociales mientras realizaba un reemplazo en el hospital de Temuco

Vallejo refuerza reproche a dichos de diputada Cordero contra Bolivia y afirma que “no alteran” las relaciones diplomáticas

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país
Negocios

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

Clapes proyecta que bencinas subirán $21 por litro a partir del 18 de septiembre

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk
Tendencias

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Alejandro Tabilo se instala en las semifinales del Challenger de Guangzhou
El Deportivo

Alejandro Tabilo se instala en las semifinales del Challenger de Guangzhou

“Frío, sudor y gloria”: el viaje de Marcelo Jiménez reflejado en Arms Up II

Habla cinco idiomas y ya jugó en Chile: la historia de Aarón Gil García, la promesa española de Luxemburgo en Copa Davis

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco
Cultura y entretención

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena en un año

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Israel a siete meses de su última visita
Mundo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Israel a siete meses de su última visita

“Los que son perseguidos injustamente pasan a la historia”: las reacciones de los hijos de Jair Bolsonaro tras su condena

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud