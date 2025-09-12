La copa del Mundial Sub 20 recorre el norte del país con paradas en La Tirana y Pozo Almonte

El tour del trofeo de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 vivió una de sus jornadas más simbólicas en el norte del país. La presea se presentó en la explanada de La Tirana, un lugar icónico de la identidad cultural y religiosa de Chile, y luego recorrió Pozo Almonte, convocando a niñas, niños, familias y jóvenes que pudieron disfrutar de exhibiciones deportivas, bailes típicos y la presencia de Vito, la mascota oficial del torneo.

En ambas paradas, el galardón fue acompañado por autoridades locales y regionales, junto con el plantel profesional de Deportes Iquique, que se sumó a la fiesta comunitaria con su referente histórico, el delantero Edson Puch, acercando el espíritu del fútbol profesional a las nuevas generaciones.

Foto: Marcelo Hernández - FIFA. Marcelo Hernandez - FIFA

El delegado presidencial de la Región de Tarapacá, Pedro Medalla, resaltó la importancia de que del recorrido en el norte grande y en pleno Tamarugal. “El tour en nuestra región, en el corazón del Tamarugal, es un hito que nos llena de orgullo. Estar aquí, en La Tirana y en Pozo Almonte, con niñas, niños, comunidades educativas y hasta con el plantel de Deportes Iquique, refleja la importancia de descentralizar el deporte. Aunque no seamos sede del Mundial, este gesto acerca la Copa a todo Chile y nos invita a compartir el entusiasmo de esta fiesta”, afirmó.

Desde el Instituto Nacional de Deportes (IND), el director regional de Tarapacá, Hernán Muñoz, subrayó el impacto de esta parada. “Es muy relevante que la comunidad de La Tirana y de Pozo Almonte se sientan parte de este Mundial. Aquí se vive chilenidad, identidad y fútbol. La organización detrás de este tour no es menor y como IND valoramos el esfuerzo por trasladar el trofeo con todas las medidas de seguridad, logrando reunir a estudiantes, familias y autoridades en torno a este símbolo deportivo”.

Por su parte, la seremi del Deporte, Vania Llantén, destacó esta parada del Tour del Trofeo en la zona, señalando que “este recorrido pase por nuestra región demuestra que el deporte es un derecho para todos y todas. Queremos que cada niña y niño que hoy vio de cerca este trofeo sueñe con ser parte de esta historia, ya sea como futbolista, voluntario o hincha. Tarapacá vibra con el deporte y hoy quedó demostrado en esta fiesta comunitaria”.

Foto: Marcelo Hernández - FIFA. Marcelo Hernandez - FIFA

Tras la jornada en Tarapacá, el Tour del Trofeo continuará su recorrido por el país. Las próximas paradas serán el 15 de septiembre en Rancagua y el 16 de septiembre en Talca, para finalizar el 23 de septiembre en Valparaíso. Todo esto en la antesala del gran inicio del torneo, programado para el 27 de septiembre en el Estadio Nacional.