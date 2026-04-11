La Corrida Más Grande de Chile supera las 110 mil personas en todo el país

Una verdadera fiesta ciudadana se vivió este sábado con la realización de La Corrida Más Grande de Chile, organizada por el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deportes, que reunió a más de 110 mil personas desde Arica hasta Punta Arenas, consolidándose como la corrida gratuita más importante y convocante del país.

El evento, con largadas simultáneas en cada región del país, marcó además un crecimiento significativo respecto de su versión 2025, que registró más de 70 mil inscritos, reafirmando el creciente interés de la ciudadanía por participar en instancias deportivas abiertas, masivas y gratuitas.

El punto de mayor concentración fue la Región Metropolitana, donde más de 40 mil personas se congregaron en Santiago para ser parte de esta jornada que combinó deporte, encuentro y vida saludable en el marco del Día del Deporte.

Familias completas, niños, jóvenes y adultos mayores salieron a las calles en las 16 regiones del país para participar en recorridos de 3 y 5 kilómetros, en una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad, reafirmando el rol del deporte como un espacio de integración, bienestar y cohesión social.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, valoró la masiva participación a nivel nacional:“Estamos profundamente orgullosos de la increíble participación que tuvimos en la Corrida Más Grande de Chile. Que más de 110 mil personas, de Arica a Punta Arenas, se hayan reunido en torno al deporte y la actividad física es una señal potente de que como país estamos avanzando hacia una cultura más activa, saludable e inclusiva. Este tipo de iniciativas demuestran que el deporte es un espacio de encuentro, de bienestar y de comunidad, abierto a todos, sin importar la edad o el nivel. Como Ministerio del Deporte, seguiremos impulsando estas instancias que invitan a moverse, a compartir y a construir un Chile más sano y unido”.

Por su parte, la directora nacional (s) del Instituto Nacional de Deportes, Lorena Castillo, destacó el despliegue institucional que hizo posible esta actividad: “Este evento es el resultado de un trabajo coordinado a nivel nacional que involucró a equipos del IND en todas las regiones, junto a distintos servicios públicos y actores locales. Detrás de cada largada hubo un esfuerzo enorme de planificación, gestión y compromiso de funcionarias y funcionarios que hicieron posible que esta fuera una experiencia segura, ordenada y abierta a toda la ciudadanía. Este es el tipo de iniciativas que reflejan el impacto que podemos lograr cuando trabajamos de manera articulada por el bienestar de las personas”.

Ambiente festivo

La jornada estuvo marcada por un ambiente festivo, con activaciones previas, música y miles de personas compartiendo en torno al deporte, confirmando que la actividad física no solo mejora la calidad de vida, sino que también fortalece los vínculos y el sentido de comunidad.

La Corrida más Grande de Chile se posiciona así como un ejemplo concreto que promueve la vida activa y, al mismo tiempo, como un hito ciudadano que une al país en torno al deporte.